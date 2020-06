José Paliza niega haya dado positivo al COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, desmintió categóricamente este viernes los rumores de que habría dado positivo a la prueba que detecta el coronavirus (COVID-19).

“Resultados de laboratorio de la última prueba que me realice de Covid-19. *NO DETECTADO*. Hay personas que sólo buscan dañar, no tienen límites…”, expresó Paliza mediante su cuenta en la red social Twitter.

La aclaración surge luego de la difusión en redes sociales de una noticia falsa donde se afirma que el también senador por Puerto Plata estaba infectado con el virus.

Se recuerda que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, reveló el pasado miércoles que dio positivo al COVID-19, lo cual fue confirmado al hacerse la prueba que acostumbra a realizarse frecuentemente.

Su esposa, Raquel Arbaje, también comunicó por separado que ha contraído el virus.

