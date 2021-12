José Paliza dice 2022 será un año venturoso y promisorio para Puerto Plata y RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este miércoles que el próximo año será muy venturoso para Puerto Plata y la República Dominicana en sentido general.

Recordó que el 2020 fue un año muy especial debido a la pandemia del Covid- 19que obligó al mundo a distanciarse, pero esa situación dejó como aprendizaje que la unidad es importante para lidiar las dificultades que surgen.

Paliza reiteró que el 2022 será muy optimista y promisorio para el país y en especial para Puerto Plata debido a que está recobraando su esplendor como atractivo turístico.

“Esta realidad obliga que cada uno de nosotros ponga un poco de si, para poder aprovechar esta segunda oportunidad que nos ha dado la vida de tener un Puerto Plata que brille y que sea un referente en el mundo”, puntualizó.

El funcionario emitió estas declaraciones tras encabezar un encuentro de confraternidad con periodistas, locutores y comunicadores de todos los municipios que conforman Puerto Plata por motivo de la Navidad.

“No quería que pasara esta oportunidad, para darle las gracias por el apoyo solidario que desde siempre me han dispensado y en segundo orden pedir disculpas si de alguna manera no he podido prestarles la atención que merecen, debido a las múltiples responsabilidades que me ocupan”, sostuvo.

