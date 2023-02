José Offerman tras derrota del Licey: “Ellos dieron el hit en el momento oportuno”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente de los Tigres del Licey, de República Dominicana, José Offerman dio crédito a la ejecución de la ofensiva de los los Cañeros de Los Mochis, de México, tras la derrota sufrida por su equipo (4-5) este jueves en la Serie del Caribe 2023, que inició este jueves en Caracas 2023.

“Fue un partido en el que estuvimos ganando prácticamente el juego entero, pero lamentablemente las cosas no pasaron como lo esperábamos y ellos dieron el hit en el momento oportuno, en el momento clave”, dijo Offerman en rueda de prensa luego del primer encuentro de los dominicanos en el evento.

Los Tigres llegaron a la octava entrada con ventaja de dos carreras (4-2), pero los Cañeros respondieron anotando tres carreras, dos de ellas por doble del bateador emergente Irving López ante el cerrador de los dominicanos Jairo Asencio, tomando el control del partido (4-5).

“Asencio entró para sacar cuatro outs, algo que es normal para un cerrador y las cosas no salieron, él hizo el picheo a la altura que no debió y hay que darle crédito al bateador (López) que vino agresivo y pudo conectar la bola en situación que ellos se pudieron ir arriba”, precisó Offerman, quien indicó que, a pesar del fallo, el relvo es una de las armas con la que cuenta el equipo dominicano.

“El relevo de nosotros ha sido lo mejor que hemos tenido y creo que en el día de hoy (jueves) nuestro cerrador no hizo el picheo adecuado donde debía hacerlo y el bateador emergente pudo conectar la bola bien”.

En su encuentro con la prensa, Offerman dio un voto de confianza al veterano intermedista Robinson Canó, quien falló en un intento por tomar un elevado al terreno corto del jardín central conectado por el colombiano Reynaldo López, mismo que hubiese finalizado amenaza, ya que el episodio se encontraba en dos outs.

“Estamos hablando de Robinson Canó, un segunda base estelar por muchos años, no es el mismo jugador de tiempo atrás, pero aún tiene una defensa por encima de promedio”, explicó el estratega.

Sobre el cierre de ese octavo capítulo, cuando luego de uno fuera el inicialista Yamaico Navarro tomó una base por bolas, que le permitió llegar a la inicial con la posible carrera del empate, Offerman precisó que no lo sustituyó por un mejor corredor al considerar que en ese momento no había la necesidad de correr y esperaban que los bateadores que le siguieron, Canó y Ramón Hernández, pudieran avanzarlo.

En cuanto a quien jugará en la primera base en los siguientes partidos, debido a que cuentan en su roster con Navarro, quien estuvo hoy a la defensa, Hernández, quien se desempeñó como bateador designado y el cubano Henry Urrutia, quien agotó un turno como bateador emergente, precisó que serán utilizados según consideren tengan mayor ventaja ante el rival.

Sobre el partido del viernes, en el que los Tigres se enfrentarán a los Agricultores de Bayamo, de Cuba, Offerman confía en que su abridor de turno, Domingo Robles, les dará la oportunidad de ganar el encuentro.

“Robles es un lanzador que ya lo conocemos en la liga dominicana, lanzó bastante bien y creo que él está preparado para el juego de mañana”, dijo el dirigente dominicano, quien apuntó que el único ajuste que deben hacer es “terminar el juego arriba, creo que hoy (este jueves) se jugó bastante bien.

“Es un estadio de primera, creo que en Latinoamérica no hay un estadio de este nivel, no tiene nada que envidiarle a un estadio de Grandes Ligas. Creo que la ofensiva de hoy (jueves) estuvo bastante bien, simplemente no salieron las cosas en la parte final y no se pudo conseguir la victoria”, concluyó Offerman.

