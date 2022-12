José Offerman: “Este es un premio de todos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El capataz de los Tigres del Licey, José Offerman, se llevó el reconocimiento al Dirigente del Año correspondiente a la temporada regular 2022-23 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, que está dedicada a la memoria de Don Tomás Troncoso Cuesta.

Es la primera vez que Offerman consigue este galardón, en seis temporadas dirigiendo las tropas azules: “Me siento más que contento, pero este es un premio de todos. Tanto los jugadores como el staff de coaches son merecedores, sin ellos nada de esto hubiese sucedido. Nunca he buscado premios individuales, es satisfactorio, pero lo importante para mí es ganar el campeonato.”

“El que está afuera posiblemente no entiende el gran trabajo que han hecho los entrenadores, las pruebas están ahí y estoy muy feliz por lo que ellos han hecho”, añadió.

El piloto azul comenzó su camino como dirigente en 2008-2009, cuando tuvo marca de 5-4 en la vuelta regular, 12-6 en el Round Robin semifinal y 5-0 en la serie final (campeón).

“Siempre he vestido esta camiseta y me he enfocado en hacer el trabajo con respeto, contento de asumir el reto y tratando de hacer lo mejor para el equipo.”

Su experiencia continuó en 2013-14, comenzando su labor en el Todos Contra Todos con récord de 7-5, para luego coronarse campeón con su segundo título en la Liga Dominicana.

“Uno siempre va adquiriendo conocimiento, este es un deporte en el que nunca se deja de aprender. Creo que no importa con quien hables, de esa persona puedes captar algo y siempre he sido abierto con todo el que trabaja a mi alrededor”, comentó.

El capataz azul jugó durante 12 temporadas en LIDOM, nueve y media de ellas con los Tigres y terminó con un promedio de bateo de .257 (984-253) con 31 dobles, ocho triples, 10 jonrones, 155 anotadas, 98 empujadas y 72 bases robadas en 279 partidos de vuelta regular.

Además, estuvo en las mayores durante 15 años durante los cuales jugó para Dodgers, Reales, Medias Rojas, Marineros, Mellizos, Filis y Mets. En 1,651 partidos terminó con un promedio vitalicio de .273.

“Creo que el tiempo que tengo en este juego me da experiencia para poder aconsejar a los más jóvenes y sé que tengo algo que ofrecerle a muchos de ellos, por eso trato de ayudarlos lo más que pueda. He tenido la suerte de que quienes trabajan a mi alrededor me escuchan y respetan.”

Offerman asegura que la calma ha sido la clave para su éxito en la liga: “Desde que comencé, incluso como jugador, me han gustado los momentos difíciles y eso lo he seguido experimentando. Simplemente trato de pensar con cabeza fría y hacer las cosas de la mejor forma posible.”

Sobre la temporada de los Tigres

Los Tigres del Licey terminaron conquistando el primer lugar de la tabla de posiciones de temporada regular, con foja de 34 ganados y 16 perdidos, empatando el récord de victorias en una campaña de 50 partidos, implantado por los Toros del Este en la campaña 2019-20.

El dirigente azul relató que la armonía entre los jugadores ha sido importante para el éxito del equipo en este campeonato 2022-23, dedicado a Don Tomás Troncoso.

“Les dejo saber la forma en que debemos comportarnos. Usualmente les digo que no tengo reglas, sino que cada uno respete lo que tiene que hacer. Siempre que eso suceda, las cosas marcharán bien. Desde el principio, la meta ha sido tener un ambiente armonioso y de respeto.”

“Siempre es bueno tener una mezcla de veteranos y jóvenes, especialmente cuando los jugadores experimentados están dispuestos a enseñarles a los novatos. Eso ayuda a mantener un equipo”, agregó.

Offerman recibirá un premio en metálico que concede LIDOM por haber ganado la distinción, una que le había sido esquiva durante sus anteriores presentaciones como estratega. El expelotero afronta su sexta oportunidad con Licey, franquicia con la que ha sido campeón en dos ocasiones.

