José Montás se convierte en el quinto alcalde en dar positivo al COVID-19

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde electo de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Montás, se convirtió este sábado en el quinto ejecutivo municipal en anunciar que ha dado positivo al coronavirus, enfermedad que hasta el boletín #15 emitido ayer por Salud Publica había afectado a 1488 personas en República Dominicana, incluyendo 68 defunciones.

Montás ofreció la información a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que hasta el momento no ha presentado los síntomas típicos del virus.

“Hoy recibí los resultados de la prueba del #Covid19, y he salido positivo, me encuentro aislado en mi casa, hasta el momento no presento síntomas. Exhorto a los Sanristobalenses a seguir el protocolo establecido y las instrucciones de salud, con Dios saldremos airosos”, escribió el político.

Montas se une a los también alcaldes en las pasadas elecciones de marzo Siquio Ng, y Roquelito Garcia, de San Francisco y Puerto Plata, respectivamente, quienes fueron los primeros en revelar que habían sido contagiados del virus.

Alex Díaz y María Mercedes Ortíz, actuales intendentes de San Francisco y Salcedo de igual modo han sido diagnosticados con el COVID-19.

Otros políticos dominicanos que han arrojado positivo a la pandemia son Miguel Vargas Maldonado, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez y el también diputado Manuel Díaz.

Han corrido la misma suerte el senador Josecito Hazim, la perredeísta Peggy Cabral, Fiquito Vásquez, el exsenador por Puerto Plata, Miguel Jiménez Messón, el gobernador de San Francisco de Macorís, Luís Núñez y el candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Hermanas Mirabal, Charles Canaán.

