José Monegro asegura hacer buen periodismo es “rentable”, pero el lucro no es su objetivo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el periodista José Monegro, hacer buen periodismo es rentable, pero entiende que el lucro no debe ser el objetivo principal del buen trabajo periodístico.

Al ser entrevistado en el programa “Cada Vez Más Cerca”, conducido por el arquitecto Kalil Michel, el también director del periódico El Día precisó que hacer un buen periodismo tiene un costo, pero aclaró que la independencia económica también da independencia en el ejercicio periodístico.

“La razón de ser de la industria periodística no es el lucro. Si usted quiere lucrarse, si esa es su razón primera, no quiere decir que una empresa periodística repele al lucro, por eso les hice la introducción original, pero no es el objetivo de la empresa periodística”, aclaró.

Monegro reiteró que cuando se hace buen periodismo se genera credibilidad, y por tanto genera beneficios económicos, pero no debe ser el lucro la razón principal del ejercicio periodístico.

Dijo que cuando explica que el buen ejercicio del periodismo es rentable se refiere a que cuando se hace un periodismo decente y honesto esto produce anunciantes y credibilidad social, no en base a la manipulación y al chantaje.

El veterano periodista explicó que el profesional de la comunicación debe saber diferenciar cuándo está haciendo relaciones públicas y cuándo está siendo periodista, ya que ambas funciones son distintas.

“Cuando yo hago propaganda, entonces no estoy siendo justo”, manifestó.

Redes sociales y periodismo

Al referirse al periodismo y las redes sociales, Monegro consideró que mediante este novedoso recurso lo menos que se hace es periodismo, pues afirma que sí es un canal para difundir informaciones, pero no necesariamente cuentan con las técnicas del manejo periodístico.

“A través de las redes sociales lo menos que se hace es periodismo”, refirió al agregar que mediante estas lo que se difunde son los momentos sociales en los que comparten amigos en el bar, el parque y otros lugares, expuestos para que esté a la disponibilidad de mayores personas.

“Pero eso no quiere decir que estemos haciendo periodismo”, sostuvo.

Indicó que transmitir un evento o hecho que esté ocurriendo no quiere decir que se esté haciendo periodismo, pues considera que el ejercicio va mucho más allá.

Es por ello que vuelve al inicio y agrega que lo que cambió fue la forma: redes sociales, página web y otros, pero indaga que el periodismo y sus técnicas siguen siendo los mismos.