José Miguel Bonetti aclara Gómez sigue en la gerencia de los Leones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una gran ola de rumores surgió sobre la continuidad de José Gómez como gerente general de los Leones del Escogido, luego de que el conjunto fue eliminado el pasado lunes, rumores que fueron despejados este martes por el presidente del conjunto José Miguel Bonetti.

“Al día de hoy, José (Gómez) sigue siendo gerente del Escogido”, dijo Bonetti este martes a El Nuevo Diario.

“Recién estamos digiriendo la decepción del juego de ayer (lunes). Nosotros no somos de tomar decisiones impulsivas ni guiados por opiniones que no conocen la historia interna de lo ocurrido”, explicó el presidente del conjunto rojo, quien externó que “no obstante nosotros somos una organización que espera excelencia.

Bonetti indicó que en su momento evaluarán en que punto se encuentra el equipo y tomarán decisiones en cuanto a los pasos a dar.

El presidente del conjunto escarlata además resaltó la labor que ha realizado Gómez en su recorrido con los melenudos.

El legado de José lo quieren medir solo con ganados y perdidos. Y no en que sin José no tendríamos el núcleo joven de mayor potencial de la liga. Las decisiones no serán fácil, serán evaluadas y con el único propósito de llevarnos a la corona que tanto anhelamos”, concluyó el presidente de los Leones.

