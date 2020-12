José Mesa Jr. ya debutó con los Tigres del Licey

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO – Cuando José Mesa, el que salvó 311 juegos en Grandes Ligas, lanzaba en la Liga Dominicana de Béisbol solía llevar a su pequeño hijo al estadio Quisqueya y decir que como bateador sería quien iba vengar los “palos” que recibía.

“Mi papá decía eso, pero no me había visto lanzar todavía”, admitió con una sonrisa su hijo, José Mesa Jr, tras debutar la noche del miércoles 16 de diciembre con el mismo conjunto que su padre, los Tigres del Licey.

“Fue una experiencia muy grata”, dijo de su breve primera experiencia de la noche en el noveno episodio al sustituir a Daniel Corcino y que consistió en enfrentar a Pete O’Brian, a quien dominó por elevado al campo corto, y a Bruce Maxwell con ponche.

“No es lo mismo el bate que el brazo”, acotó sobre lo que decía su padre. “Pero gracias a Dios estamos aquí, debutamos hoy (anoche) y me hubiese gustado que hubiera sido en un triunfo”, expresó el joven de 24 años, cuyo progreso en la Ligas ha menores se ha retrasado por lesiones en su brazo, que incluyó una cirugía Tommy John”.

Cuestionado durante una rueda de prensa por la plataforma Zoom del Licey si su madre, Mirla de Mesa, estaba pendiente de que podía debutar, dijo presumir que sí, aunque avisó un poco tarde de que estaba en roster.

“Mi papá me llamó a darme su queda, como es normal, me dijo que estaba tirando un poco parado, pero me imagino que debe estar contento al verme lanzar también”, manifestó Mesa Jr, sin dejar de sonreír.

En los entrenamientos del Licey desde la primera semana de entrenamientos, se le cuestionó del por qué no se había dado su debut.

“Sinceramente no sé, pero entiendo que este era el momento que dio tenía diseñado para mí y simplemente lo aprovechamos; salí un poco por debajo, pero pude ejecutar los pitcheos y sacar los dos bateadores que me tocaron de out”, dijo.

Mesa Jr, 6’4” pies de estatura y 215 libras de peso, tiene un nivel máximo de Doble A en las Ligas Menores. El año pasado trabajó en la liga invernal de Panamá, donde fue seleccionado como el Lanzador del Año.