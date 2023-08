José Luis Rodríguez enfocado en vivir el presente luego de doble trasplante de pulmones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Luis Rodríguez “El Puma” vuelve a presentarse en la República Dominicana con su “Agradecido tour”, en un concierto sinfónico, dirigido por el maestro Amaury Sánchez, y teniendo como escenario la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, el próximo 30 de septiembre.

El intérprete de “Tengo derecho a ser feliz” y otros innumerables éxitos musicales expresó que es un honor y un privilegio cantar en tan prestigioso Teatro Nacional.

“Lo especial de esto es que se trata de la República Dominicana y su gente, con la cual tengo un vínculo hermoso, una especie de romance que nunca ha dejado de ser, por lo menos de mi parte cada vez que pienso en Santo Domingo siento una gran emoción”, señaló.

El artista venezolano ha grabado más de 600 canciones en toda su trayectoria musical, por lo que en este concierto sinfónico interpretará los grandes éxitos que han sido aplaudidos por todos sus fanáticos.

A su entender, la mayoría de los cantantes de música popular tiene la ilusión de cantar acompañado por una orquesta sinfónica. “Es una de las formas más hermosas de unir a estas dos corrientes, lo popular y lo clásico. El gran ejemplo nos lo dio el gran Pavarotti cuando cantaba con cantantes populares, con una orquesta inmensa y esos programas de televisión fueron un éxito a nivel mundial”.

Resaltó que la carrera y la trayectoria de Amaury Sánchez es realmente impecable y ser dirigido por este músico tan importante es un privilegio para cualquier cantante.

Tras superar una larga batalla de salud y de haber logrado un regreso a la música, dice estar agradecido de Dios por la segunda oportunidad que le ha dado en su vida, del público, de su familia, de los amigos, del donante, la familia del donante, los médicos, enfermeras y de todos los que intervinieron y oraron por él.

El Puma confiesa que esta gira es la más significativa de toda su carrera artística. “Creo que es la más importante en esta segunda oportunidad que la vida y Dios me han regalado”.

Reiteró que volver a este país lo tiene muy emocionado y a veces le faltan palabras para definir lo que significa para él presentar este concierto en la República Dominicana. “Tengo una conexión muy grande con ustedes, desde hace muchos años, a través de las novelas que pasaron por allá y mi música”.

El intérprete de «Dueño de Ti», “Tengo derecho a ser feliz”, “agárrense de las manos”, y otros innumerables éxitos musicales, define al público dominicano como alegre, espontáneo, sincero, honesto, divertido y con ganas de vivir y gozar la vida.

Manifestó que luego de un doble trasplante de pulmones, vive en el aquí y el ahora. “Ayer se me fue, el mañana no está, por lo que vivo siempre con el hoy, porque entiendo que cada día viene con su afán. No se trata de llegar primero o segundo, lo importante es saber llegar y tener paciencia para lograrlo. Disfruta esta vida al máximo, con emoción, con alegría y con agradecimiento”.

El Puma, quien goza de mucha aceptación en el país, promete un concierto memorable para su público dominicano que le ha mostrado un cariño especial y la buena hospitalidad que le han brindado desde el inicio de su carrera artística con 46 discos y 16 telenovelas, José Luis Rodríguez, es considerado una de las más grandes leyendas musicales de habla hispana de todos los tiempos.

https://www.elpuma.com/

Relacionado