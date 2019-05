José Luis Rodríguez “El Puma” se reencontró con seguidores dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un regreso inolvidable para él y sus fanáticos fue el que protagonizó el artista José Luis Rodríguez, quien hizo una parada en Santo Domingo con su gira “Agradecido”, donde aprovechó para dar gracias a quienes oraron por él.

Con un repertorio de 20 canciones, dos horas de concierto y conversador con sus fanáticos, El Puma recorrió su historia musical cumpliendo con la audiencia que se dio cita en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua lo que prometió a su llegada: pasarla bien y disfrutar.

La euforia por ver en escena al artista venezolano no se hizo esperar y tras la salida de los ocho músicos y la ausencia del intérprete, la audiencia empezó a corear sus temas “Dueño de ti”, “Agárrense de las manos” y “De carne y hueso”, hasta que finalmente apareció cantando “Arlequín”, vistiendo un smoking negro, impecable como siempre.

Previo a su salida, un audiovisual fue proyectado, presentando las noticias sobre las situaciones de salud que atravesó y que han marcado un antes y un después en su vida.

“Vamos a pasarla bien; yo quiero disfrutarlos, no esperé tanto y no esperé para estar en el cuerpo para no disfrutarlos a ustedes. Filmen lo que quieran, tomen las fotos que quieran”, empezó diciendo el artista tras sumar a su repertorio “Amante mía”, “Qué viva la alegría” y “Amalia”.

