José Leclerc sobre cómo recuperó su nivel: “Nunca dejé de trabajar”

EL NUEVO DIARIO, ARLINGTON — ¿Quién es el cerrador de los Rangers del 2023? Al principio de la temporada, fue Will Smith. Luego, fue otro zurdo, el cubano Aroldis Chapman. En medio de todos los altibajos de Texas este año, el pitcheo en relevo siempre fue una obra en progreso para el manager Bruce Bochy.

Ya para finales de la campaña regular, Bochy encontró la solución: El extaponero del equipo, José Leclerc, quien volviendo de una cirugía Tommy John hace un año y medio, recuperó su salud, la velocidad en su recta de cuatro costuras y su confianza. El resultado es que el dominicano ha sacado el último out en ocho de las nueve victorias de Texas en la presente postemporada, ayudando a los Rangers a alcanzar la Serie Mundial que disputarán desde el viernes con los Diamond Backs en el Globe Life Field.

“Al principio, no pensé siquiera que iba a estar tirando en esas situaciones, pero al final de la temporada, me metieron en esas situaciones ya con juegos por una carrera, ganado o perdiendo por una”, expresó Leclerc, quien volvió a asumir dicho papel en la férrea lucha de los Rangers en septiembre por la clasificación. “Eso me ayudó mucho a mí para (agarrar) la confianza que necesitaba para poder localizar mis pitcheos y hacer todo lo que yo sé hacer”.

En los entrenamientos y durante la primera parte de la campaña regular, Leclerc sufría de unos dolores en el cuello, una molestia que pocas veces le comunicó al equipo. Eso le restó velocidad y comando, pero al fin y al cabo, el diestro terminó la temporada con efectividad de 2.68 en 57.0 entradas, con porcentaje de ponches del 28.8% e índice de bases por bolas del 12.0%. En ese sentido, el comando parecía estar arreglándose. ¿Y la velocidad? Dentro del amplio repertorio del quisqueyano, la bola rápida y el sinker (recta de dos costuras) estuvieron con promedios por encima de 95 millas por hora en sus últimas presentaciones de los playoffs.

“Los entrenamientos no fueron los mejores para él. Tenía algo que lo limitaba y nunca se quejó”, confirmó el coach de pitcheo de los Rangers, Mike Maddux, exlanzador de Grandes Ligas y hermano del serpentinero Salón de la Fama, Greg. “Batalló, batalló y batalló para tratar de arreglar las cosas. Hubo algunos caminos difíciles. Pero de repente, estuvo al 100% y se sentía bien. Ahora es el cerrador de un buen equipo”.

Esa persistencia rindió dividendos para Leclerc, de 29 años y quien cuenta con la presencia de su mamá, Fiordaliza, y su demás familia para esta etapa de la Serie Mundial en el área de Dallas/Fort Worth.

“Nunca dejé de trabajar”, manifestó Leclerc. “Yo soy una persona que pasé por muchos momentos difíciles. Me dije que éste no era el momento para rendirme. Simplemente seguir trabajando, seguir dando el 100%. Luchando cada día, trabajando para mejorar”.

Si no fuera por una presentación en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Astros, en la que permitió cuatro carreras – incluyendo el famoso jonrón decisivo del venezolano José Altuve en la novena entrada – LeClerc tendría una mejor efectividad que la de 4.35 que lleva en la postemporada. En sus primeros 6.0 episodios de los playoffs, concedió una sola anotación. Y después de aquel Juego 5, se recuperó para cerrar los triunfos de los Rangers en los Juegos 6 y 7 en Houston.

“No creo que nada de eso lo haya alterado”, dijo acerca de Leclerc el receptor de los Rangers, Jonah Heim. “Ha hecho tremendo trabajo para nosotros. Ha sido nuestro caballo en el bullpen y tengo fe en él cada vez que se sube a ese montículo.

“Para nosotros, es cuestión de tener una ventaja y él va a cerrar la puerta. Nos vamos con él hasta que volvamos a celebrar con champán”.