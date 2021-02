José Laluz retira candidatura a Secretaría del PLD por falta de transparencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El político y comunicador José Laluz anunció este martes que retiró su candidatura a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debido a que, a su juicio, “no hay ninguna garantía de transparencia en el proceso”.

“He decidido no inscribir mi candidatura a la Secretaría General del PLD en virtud de que no hay ninguna garantía de transparencia en el proceso”, escribió en Twitter el exdiputado y miembro del Comité Central del PLD

A la vez, afirmó, que las personas y empresas que confiaron y colaboraron en su proyecto, “recibirán de vuelta sus contribuciones”.

Laluz, autor y coordinador del proyecto Liderazgo Responsable, aspiraba a sustituir al expresidente del Senado Reinando Pared Pérez en la Secretaría General del PLD, que este domingo celebró elecciones para escoger a 300 nuevos miembros de su Comité Central.

Al cargo también aspiran el exsenador Charlie Mariotti y el excanciller Andrés Navarro.

La organización política, que gobernó el país hasta agosto pasado, escogerá a sus nuevas autoridades el 5 de marzo próximo, mismo día en el que juramentará a los nuevos integrantes del Comité Central.

— Jose Laluz (@laluzjose) February 16, 2021