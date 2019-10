José José, Juan Gabriel y Carlos Slim tuvieron perdones fiscales en México

EL NUEVO DIARIO, México.- El recién fallecido José José y otros artistas como Juan Gabriel y Paulina Rubio, grandes empresas como el Grupo Carso de Carlos Slim, así como destacados políticos y clubes deportivos se acogieron a condonaciones de impuestos entre 2007 y 2015 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, entre 2007 y 2015 se condonaron impuestos y se perdonaron multas por valor de 172.335 millones de pesos (unos 8.700 millones de dólares) a 7.885 contribuyentes.

“Hasta ahora no teníamos información sobre las amnistías fiscales de 2007 y 2013, que fueron muy agresivas porque las condonaciones se concentraban en muy pocas personas”, contó este miércoles a Efe Iván Benumea, investigador de la organización Fundar, que tras cuatro años de litigio judicial logró que el Gobierno publicara la lista de condonaciones.

El listado incluye a personalidades y empresas de todo tipo, aunque no se ha publicado de forma completa porque 201 personas presentaron amparos para evitar que se revelen los nombres.

ARTISTAS Y POLÍTICOS BENEFICIADOS

El célebre cantante Juan Gabriel, fallecido en 2016, encabeza la lista de artistas beneficiados por el perdón de impuestos, con un total de 121 millones de pesos (unos 6,1 millones de dólares) en 2007, mientras que a José José, que murió el pasado domingo, se le perdonaron 10,9 millones de pesos (unos 550.000 dólares) en 2013.

La cantante Paulina Rubio se acogió a la amnistía en 2007 por un valor de 23,7 millones de pesos (unos 1,2 millones de dólares), Gloria Trevi lo hizo en 2013 por 2,1 millones de pesos (unos 106.000 dólares) y Marco Antonio Solís se benefició en 2007 por 15,4 millones de pesos (unos 777.000 dólares).

También trascendieron nombres de destacados políticos, como Diego Fernández de Cevallos, candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 1994, a quien se le condonaron 8,3 millones de pesos (unos 420.000 dólares) en 2007, y la presidenta del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, con 16,4 millones de pesos (unos 828.000 dólares) en 2013.

“No recuerdo la cantidad de impuestos que debía en 2013, pero en mi vida he pagado muchos”, sostuvo Polevnsky este miércoles en entrevista con Radio Fórmula.

EL SECTOR EMPRESARIAL

Las empresas del magnate Carlos Slim, el hombre más rico del país, se beneficiaron también de las amnistías fiscales como la Inversora Carso, que recibió una condonación de 126,6 millones de pesos (6,4 millones de dólares), América Móvil, con 57,2 millones de pesos (2,9 millones de dólares) y el Banco Inbursa, con 14,8 millones de pesos (747.000 dólares).

Destacan farmacéuticas como Roche, que en 2013 se le condonaron 2.874 millones de pesos (145 millones de dólares), Bayer, con 188,4 millones de pesos (9,5 millones de dólares) y Astra Zeneca, con 103,2 millones de pesos (5,2 millones e dólares).

También empresas públicas se acogieron a beneficios fiscales. Es el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 14.000 millones de pesos (707 millones de dólares) en 2015 o Petróleos Mexicanos (Pemex), con más de 465 millones de pesos (23,5 millones de dólares) en 2008.

Los clubes de fútbol Cruz Azul y Pumas se acogieron a distintos beneficios fiscales por un valor total superior a 329 millones de pesos (16,6 millones de dólares) y 12 millones de pesos (600.000 dólares), respectivamente.

IRREGULARIDADES EN LAS AMNISTÍAS FISCALES

Iván Benumea de Fundar explicó que los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) impulsaron amnistías fiscales para “aumentar ingresos en sus primeros años de gobierno”, de manera que perdonaban el 80 % de las deudas de los contribuyentes a cambio que pagaran el 20 %.

“Se aprobaron dos amnistías fiscales en seis años y esto no es nada recomendable porque entonces los contribuyentes no tienen incentivos para pagar impuestos”, explicó el investigador.

Dijo que en las condonaciones se registraron “irregularidades” dado que no se pedía comprobantes de las deudas, no se investigaba el origen del dinero y se llegó a condonar impuestos a personas que no cumplían requisitos.

A través de Twitter, el expresidente Calderón defendió que bajo su mandato “no hubo condonaciones orientadas a contribuyentes específicos” y sostuvo que las condonaciones buscaban “regularizar los impuestos de contribuyentes en demora y generar incentivos para su permanencia en la contribución”.

EL FIN DE LAS CONDONACIONES

El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles que sus predecesores condonaran impuestos y aseveró que bajo su gobierno no existirán prácticas similares.

“Ya no hay condonaciones, fue un mal sueño, una pesadilla”, dijo el mandatario, quien invitó al Congreso mexicano a modificar el artículo 28 de la Constitución para suprimir las condonaciones.

“Es muy injusto que campesinos, obreros, periodistas, clases medias, comerciantes y medianos empresarios paguen impuestos, mientras hijos predilectos del régimen no pagan o se les condonan impuestos”, insistió.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió este martes en un foro la necesidad de reformar el sistema fiscal de México, ya que en impuestos solo recauda el 13,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que la media regional se sitúa en el 17,5 %.