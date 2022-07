José Joaquín Puello: Para el 2050, 120 millones de personas tendrán Alzheimer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Para el 2050, 120 millones de personas tendrán Alzheimer, 75% de ellos en India, China y América Latina, informó el doctor José Joaquín Puello Herrera, miembro fundador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y maestro de la medicina dominicana, al dictar la conferencia magistral “Neuropsicofisiología y las Ciencias Neurológicas: La Neurociencia Cognitiva”.

El neurocirujano señaló que actualmente 40 millones de personas en el mundo sufren esta enfermedad, que se caracteriza por ser progresiva e irreversible, afectar la memoria, así como la identidad y la conducta.

“El paciente con Alzheimer está consciente, pero no tiene conciencia. Para ponerlo en términos más elegantes, no tiene alma”, afirmó, al tiempo de precisar que no hay un gen que caracterice la enfermedad, pero dijo que se descubrió hace poco que uno de los genes del coronavirus causante del COVID-19 es “primo-hermano” de los genes del Alzheimer. “Por eso es que el 40% de pacientes del COVID-19 quedan sin memoria después que salen del hospital”, indicó.

Puello Herrera destacó que, si una persona tiene un caso familiar de Alzheimer, tiene dos veces más probabilidad de padecer la enfermedad, asimismo, dijo que los profesionales más afectados por esta patología degenerativa son los neurocirujanos, a razón de uno de cada cinco.

En la actividad que organizó el Área de Ciencias de la Salud del INTEC, como parte del 50 aniversario de fundación de la universidad, Puello Herrera sostuvo que la edad más frecuente para padecer de Alzheimer son los 65 años, y puntualizó que, según estudios, 16 millones de estadounidenses que tomaron ibuprofeno, de 1999 hasta el 2019, no han manifestado la enfermedad. Explicó, además, que el Alzheimer debe ser considerado multifactorial, no solamente bioquímico.

En el encuentro, al que asistieron estudiantes de las carreras de Medicina y Psicología del INTEC, el reconocido galeno indicó que hasta el momento los avances sobre farmacéuticos para el Alzheimer son desalentadores, pero dijo que se le ha atribuido a la Yerba Santa de California (Eriodictyon californicum), planta medicinal nativa del estado de California, Estados Unidos, propiedades para reducir la progresividad de la enfermedad.

En la actividad, Julio Sánchez Maríñez, rector del INTEC, manifestó que la presencia de Puello Herrera era motivo de orgullo para la universidad, por tratarse de uno de los miembros fundadores de La Colmena, quien desde 1972 creyó en la idea de crear una institución académica con altos estándares para la formación de profesionales de grado y postgrado.

“José Joaquín Puello es una figura emblemática de nuestra universidad, de los creadores de la carrera de Medicina, quien, con su prestigio y dedicación, permitió que la sociedad, que en ese momento tenía sus dudas, reconociera lo que hoy es la carrera más prestigiosa en Medicina del país, la única acreditada internacionalmente y reconocida por sus éxitos locales e internacionales”, dijo Sánchez Maríñez.

Durante la conferencia, Puello Herrera precisó que que el cerebro humano es único e irrepetible, de hecho, hizo énfasis en que ni siquiera en el caso de mellizos o trillizos hay similitud entre este órgano. Dijo que al estudiar el genoma humano se determinó que el 99% de los genes del hombre lo tienen todos los seres vivos, y que el 75% de los genes de los seres humanos también lo poseen las plantas.

Explicó que hace cinco mil años, cuando estudiaron el genoma, hallazgos antropológicos determinaron que el cerebro humano dio dos saltos, provocando un cambio en nuestro genoma adquiriendo funciones que solamente la tiene el hombre como es el lenguaje.

El decano del Área de Ciencias de la Salud, Miguel Robiou, tuvo a su cargo la lectura de la semblanza del doctor José Joaquín Puello Herrera. Al finalizar la ponencia, las autoridades del INTEC entregaron al Maestro de la Medicina una placa en la que reconocieron su legado en favor de la medicina, tanto en República Dominicana como en el resto del mundo.

A la actividad asistieron los vicerrectores Alliet Ortega, de Administración y Finanzas; Arturo del Villar, Académico; Alejandro Montero y Armando Barrios, de Investigación y Vinculación. También los miembros de la Junta de Regentes Franco Gómez, presidente; José Manuel Santos, vicepresidente; Jordi Portet, pasado presidente, Ricardo Pérez, secretario y Ana Judith Alma, miembro.

También Carlos Sanlley, director de Investigación; Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades; Manuel Peña, decano del Área de Economía y Negocios; Fernando Santamaría, coordinador académico del Área de Ciencias de la Salud; Rosario Almánzar, coordinadora de la cátedra de Pediatra; Susana Guerrero, coordinadora de la cátedra de Psiquiatría; Vicente Liz, docente de la cátedra de psiquiatría; Nadja García Joa, coordinadora institucional del comité BioINTEC, y Penélope Brito, médico psiquiatra docente.

