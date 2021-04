José Horacio Rodríguez: Es “falso” lo dicho por Servio Tulio, aumentamos la pena por corrupción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado José Horacio Rodríguez, de Alianza País, desmintió este viernes al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, quien dijo que el nuevo Código Penal solo contempla penas de 2 y 3 años de prisión para los prevaricadores y corruptos.

Entrevistado en el programa El Día, por Telesistema canal 11, Rodríguez afirmó que es “falso” lo dicho por Castaños Guzmán, y apuntó que el Código Penal ahora consigna delitos de corrupción que antes no estaban contemplados.

En ese sentido, explicó que el proyecto original no contemplaba como tal el tipo penal de corrupción, pues incluía el delito de peculado que será sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel; destacó que los diputados agregaron nuevos tipos penales, como el delito de corrupción propiamente dicho, que será castigado con cárcel de dos a tres años.

“No se puede decir que redujimos de 10 a 3 lo que no existía. No existía un delito de corrupción de 10 años y se incorporó como un delito nuevo, que coincide con el de peculado; y como ahora hay cúmulo de penas, ese delito puede tener no solo los 20 años de peculado, sino los tres adicionales de corrupción, y en vez de 20 va a tener 23 años”, manifestó.

Rodríguez dijo que el Código Penal vigente no tipifica el delito de corrupción como tal, por lo cual la condena a un corrupto podría ser mucho más severa que antes.

La normativa ya fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados.-