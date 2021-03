José Guillermo Cortines y Panky Saviñón se unen al elenco de la película “Shotgun Wedding”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RÍO SAN JUAN.- Los actores José Guillermo Cortines y Panky Saviñón se unen el elenco de la comedia de acción “Shotgun Wedding”, del director Jason Moore, protagonizada por Jennifer López y Josh Duhamel, y cuyas grabaciones iniciaron hace algunas semanas en suelo dominicano en las inmediaciones de Cabrera y Playa Grande, Río San Juan.

Así lo confirmaron los actores a través de sus cuentas de Instagram al postear algunas imágenes donde se le ven compartir con las figuras estelares del filme durante el rodaje de las escenas.

José Guillermo Cortines posteó en su cuenta fotografías con el actor Josh Duhamel y con la actriz Jennifer Coolidge, quien interpretará la madre de López en la cinta y de quien resaltó en un extenso escrito que es “una luz encendida que alegra a todo el que está a su lado. Un perfecto ejemplo de maestría en la comedia y la improvisación. Sin lugar a dudas uno de los personajes más divertidos de #shotgunweddingmovie“.

De su lado, Panky Saviñón compartió un gracioso video donde se ve al equipo técnico y de producción, así como los actores que se encontraban en el lugar, sorprender a la actriz y cantante Jennifer López entonando las letras de su canción “If you had my love”, al momento en que la estrella de Hoyllywood entró al set de filmación.

A José Guillermo Cortines y a Panky Saviñón también se unen los actores dominicanos Vlad Sosa, Héctor Aníbal, Vladimir Acevedo, Lía Briones, Axel Mansilla, Lía Lockhart, Liz Turra, Fausto Durán, y María Del Mar Fernández.

La película “Shotgun Wedding” relatará la historia de Darcy y Tom, una pareja que afronta su inminente boda con muchas dudas y con sus respectivas familias ayudando muy poco a relajar la situación, y para complicar aún más las cosas, la boda deja de ser una fiesta cuando todos los invitados sufren un intento de secuestro.