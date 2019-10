José Gómez: “Nosotros vamos a tener el mejor bullpen de los últimos diez años”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El gerente general de los Leones del Escogido, José Gómez Frías, reveló que el equipo escarlata contará con un cuerpo de relevistas que darán vida a uno de los mejores bullpen que el combinado de origen sancarleño ha tenido en la última década.

“Nosotros vamos a tener quizás el mejor bullpen de los últimos diez años para empezar, en cuanto a profundidad”, expuso el joven gerente en entrevista para Deportes en Línea que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV, conducido y producido por Ramón Estévez y Ricardo Rodríguez.

Gómez Frías anunció que lanzador zurdo Enny Romero se pondrá la casaca del equipo rojo para el mes de diciembre y está previsto a tener seis salidas, después de representar al equipo dominicano que verá acción en México en el torneo Premier 12.

El gerente general de los Leones estableció que la idea es tratar de administrar mejor el grupo de lanzadores que posee el conjunto, al tiempo de precisar que el equipo ha tenido buen relevo en el pasado, pero concentrado en una cantidad mínima de serpentineros.

Gómez manifestó que “nosotros vamos a traer uno o dos relevistas norteamericanos en la segunda mitad, o sea que el plan es tener un buen picheo aprovechando la profundidad del material nativo del picheo que tenemos”.

Consideró que en el béisbol dominicano es un mito el plano económico, en el entendido de que las franquicias del país no se detienen para realizar contrataciones cuando se tiene el deseo de ganar.

“Aquí no hay equipos económicamente pequeños, eso no existe en la liga dominicana, si tú llegas a playoffs y hace falta traer un jugador importado, nadie se para por no pagar, ahora todo el mundo tiene el deseo de ganar”, acotó Gómez Frías.

