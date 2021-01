José Frank y su grito de unidad nacional ante la crisis del Covid19 

Dicen que “la política es el arte de lo posible” que indica las limitaciones en la interacción de posiciones políticas para encontrar un resultado.

Desde Aristóteles, Maquiavelo, Bismark, Churchill, cada uno en su tiempo y circunstancias históricas, dijeron, desarrollaron o emplearon esta frase, la política es el arte de lo posible, que algunos consideran una definición.

La política como ciencia “trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas”, que la política como servicio debería ser “la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” y que como derecho es “la actividad del ciudadano en los asuntos públicos”.

José Frank, bebió de la sabiduría de su Padre, el líder eterno, José Francisco Pena Gómez, tubo la vivencias de compartir con líderes del mundo, vivió la política de la mano de su padre, un Titan lleno de patriotismo.

José Frank con los conocimientos y vivencias de su padre se convirtió en un político pragmático, armador de acuerdos, conciliador y estratega fino.

Hoy, cuando la ciudadanía sufre gran desorientación bajo la égida de ambiguas señales por parte del quehacer político. Cuando el debate de política pública dominicana esta en nebulosa, con argumentos generalmente parciales y sometidos a visiones de confusión.

En medio de esta crisis global que amenaza la estabilidad local económica, social y política por esta crisis de salud pública, José Frank planta la unidad nacional de partidos, lideres, empresarios, etc.

Tiene una visión clara respecto a la salida que el país debe perseguir en medio de esta crisis y para después de la inminente crisis económica que se nos viene encima y de las crisis acumuladas en lo económico, social, moral y político.

Sus juicios expresados en sus acostumbrados y esperados artículos no dejan duda del camino que debemos tomar.

Y es que la situación no es tan simple como creen algunos del gobierno y llamados líderes de opinión.

El costo social y económico de la pandemia es gigantesco, el mapa de acción que identifica las principales líneas de acción para una posible recuperación es imposible que la ejecute el gobierno, el presidente Luis Abinader sin una gran voluntad y unidad de todos los sectores nacionales y de los partidos y líderes políticos.

Mas cuando el ciudadano está muy desinformado y desconfiado, observa los desarrollos políticos con gran desconfianza.

Los actores más relevantes de la política dominicana deben ser convocado a la acción para salir de esta crisis nacional que es global, debemos darle al pueblo razones para confiar y seguir un camino de país, prospero, seguro y con estabilidad macroeconómica, porque la desconfianza, la actitud del pueblo ante las medidas, no podemos estar bajo la indisciplina, la amenaza de violencia y de un virtual enfrentamiento civil.

El dominicano medio observa desconcertado el debate público, abrumado además por el encierro que fuerza la situación de pandemia.

La ciudadanía se resiste a creer que las soluciones son tan simples como la plantean algunos líderes de opinión, siempre culpando a otros y no elevando la mirada para observar los posibles efectos a largo plazo.

Esta crisis de salud pública, esta incipiente crisis económica y social, que amenaza con convertirse en crisis política no puede ser enfrentada solo por el presidente Luis Abinader y su partido de apoyo. No

La idea de unidad nacional ante la crisis es el camino que podría ser capaz de construir un espacio de salida sobre la base de un acuerdo explícito en materia de gobernabilidad. Que permita recuperar la credibilidad en los partidos, en la política pública y fijar horizontes ciertos más allá de los intereses particulares de grupos o partidos.

Pero, para constituir ese camino de unida no debe ser solo con un gobierno de unidad no puede ser solo, exclusivamente con los partidos políticos, también de beben estar los empresarios, las iglesias, los sectores populares organizados, así no se genera sospecha de intereses electorales o de pura exclusión.

Hágale caso presidente Luis Abinader a José Frank, después, mañana, al devenir del tiempo de estos cuatro años que le toca a usted gobernar, no podrá decir, “hay nadie me lo dijo”.

Por Fernando Peña