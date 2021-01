José Francisco Peña Guaba asegura “fortaleza del PLD es que Danilo no será su candidato el 2024” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Bloque Institucional Social Democrático (BIS), José Francisco Peña Guaba, aseguró este lunes que la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales del 2024, es que el expresidente Danilo Medina no será su candidato presidencial.

“Que Danilo no sea el candidato del PLD, no será su debilidad, creo que es su fortaleza. Si el PLD te saca del sombrero un candidato que no esté comprometido con acto de corrupción, que no tenga problemas y que sea una persona joven, le puede traer, graves dolores de cabeza a la Fuerza del Pueblo y al PRM. No nos vamos a engañar, esa es la realidad”, aseguró Pena Guaba al ser entrevistado por Kelvin Faña en su programa “Hablemos de Política”.

Al cuestionársele, que cual figura podría ser, Peña Guaba dijo que no sabe, pero señaló “que hay muchos muchachos jóvenes en el PLD y Danilo es muy hábil y tiene mucha experiencia, además, debió aprender más, después de todo estos golpes”.

“A la medida, que el PRM no resuelva los problemas fundamentales de la salud, educación, empleos y la gente deja de ponerle importancia al proceso de persecución a la corrupción administrativa, eso debilitará a los adversarios del PLD y lo puede fortalecer”, dijo.

No descarta alianza PLD y Fuerza del Pueblo

Sobre el futuro del expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y el PLD, Peña Guaba expresó que ambas fuerzas tienen un problema con sus bases electorales, pero no descartó una alianza para el 2024.

“Leonel Fernández tiene un posicionamiento real y concreto, lo que pasa, que las bases de la Fuerza del Pueblo está dividida también, están compartiendo un mismo espacio con la del PLD. Ese es el grave problema que tienen ambas fuerzas. Si el presidente y el PRM no son inteligentes, se le puede presentar una situación electoral en las elecciones del 2024, ambas fuerzas, PLD y Fuerza del Pueblo sean mayoría, construyan una segunda vuelta y el que clasifique de ellos, gane el gobierno”, señaló.

Reforma fiscal y una reforma constitucional

El secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom), Peña Guaba, dijo estar de acuerdo con una reforma constitucional y una reforma fiscal para este año del 2021.

“Aquí hay tres cosas que están obligadas a realizarse, una reforma constitucional, por algunos temas que el propio presidente Abinader tiene interés, sobre todo la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y otras que él entiende que son importantes. Una reforma fiscal, para poder buscarle solución al déficit presupuestario y para poder adecuar las realidades económicas del país en posibilidades de cómo va a quedar después de esta pandemia. Y obligatoriamente, un pacto eléctrico, porque el gobierno no puede seguir con tantas derogaciones al sector eléctrico y con los grandes intereses que hay ahí”.