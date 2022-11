José del Castillo Saviñón: “No hay una obra fundamental que este Gobierno pueda exhibir”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador peledeísta por la provincia Barahona, José del Castillo Saviñón, consideró este miércoles que ya el pueblo dominicano ha podido valorar la gestión del presidente Luis Abinader, la que a pesar de sus buenas intenciones, no se ha traducido en la solución de ninguno de los problemas del país, “ni tampoco hay una obra fundamental que este Gobierno pueda exhibir a dos años de ejercicio.

“La gente empieza a comparar con la obra de Gobierno que desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de que muchos han querido denostarla, pero las estadísticas están ahí, de crecimiento económico, de disminución de la pobreza y los proyectos están ahí, para citar algunos, el 9-1-1, las visitas sorpresas, la inversión del 4% en Educación, República Digital, el apoyo a pequeña y mediana empresa”, expuso.

Del Castillo fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, previo a sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

“Yo creo que la población ha tenido tiempo para comparar y esto sin duda alguna, será un elemento fundamental para el retorno del Partido de la Liberación Dominicana al poder en el año 2024”, sumó el miembro del Comité Político del PLD.

Dijo además, que la población ha estado demandando figuras de relevo dentro de los partidos políticos y en ese sentido consideró que el partido morado está en sintonía con la ciudadanía y por eso el pasado 16 de octubre, tomó la sabia decisión de escoger a Abel Martínez como el virtual candidato presidencial de la organización partidaria.

“Es una figura de relevo, de dilatada experiencia en el aspecto político, tanto como legislador como en el área municipal, dos veces alcalde de la ciudad de Santiago, una Alcaldía bastante compleja, y sin embargo, ha obtenido reconocimientos por sus dotes gerenciales y es una figura que en el campo de la aspiración presidencial, es una garantía de que el partido está en sintonía con el mercado electoral”, destacó.

Barahona

El senador sostuvo que en estos dos años de gestión del Gobierno del cambio, no hay ninguna obra que este Gobierno haya concluido en la provincia Barahona, aunque reconoció que “sí ha dado picazos y realizado anuncios”.

“El presidente fue y anunció la construcción de una terminal de cruceros y la rehabilitación de la terminal comercial y ninguno de estos elementos se ha producido y de eso hace ya más de un año, eso fue en mayo del 2021, en esa ocasión recuerdo que se anunciaron 6 mil millones de inversión en la región y el presupuesto que se presentó para ese año fue un 60% menos que el del año 2020”, indicó.

Puntualizó que el trato que ha recibido del mandatario ha sido de primera y siempre lo distingue en las actividades de la provincia, sin embargo, la realidad es que se anuncian 3 mil millones de pesos en obras y cuando van al presupuesto que se está formulando para este año llega solo cerca de mil millones de pesos.

Dijo que Barahona tiene un gran potencial y espera que el Gobierno por lo menos tenga planes para desarrollarla y si no los tiene que los acabe de diseñar y haga las inversiones porque una provincia donde no se invierte en infraestructura no se desarrolla.

“Es lo que ha faltado en la región Sur, inversión y este Gobierno lamentablemente ha sido hasta ahora y nada más hay que ver los presupuestos y que me desmientan por favor, el que menos ha invertido en infraestructura y desarrollo en la región Suroeste”, concluyó.

