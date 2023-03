José de León confía en su experiencia para guiar a Puerto Rico ante Israel

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El lanzador José de León se dedicó en cuerpo y alma a su preparación durante el pasado invierno con miras a regresar a las Grandes Ligas, pero también tuvo una motivación adicional gracias al Clásico Mundial de Béisbol.

El resultado del esfuerzo fue una invitación al campo de entrenamiento de los Twins de Minnesota y un puesto en el equipo de Puerto Rico que apostará a su brazo cuando se enfrenten el lunes a Israel.

«Tirar las casi 50 entradas en el béisbol invernal (de Puerto Rico) me ayudaron mucho en cuanto a la recuperación del brazo y mi cuerpo, entre otras cosas. En realidad era algo que no había podido hacer en años anteriores. Ahora conozco mejor mi cuerpo», explicó De León, quien apenas lanzó 13.1 entradas el año pasado en la organización de los Azulejos de Toronto.

De León se destacó en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Criollos de Caguas al conseguir marca de 2-2 y una efectividad de 1.51 en 11 aperturas en la fase regular, y en diciembre fue firmado por los Twins.

Recibir una invitación a su segundo Clásico Mundial fue como ponerle la cereza al pastel, y ahora espera recompensar la confianza brindada por el manager de novena boricua Yadier Molina ante Israel.

«En realidad no vi nada del partido (entre Israel y Nicaragua). Confío en mis catchers y en el equipo. Una cosa que tengo bien en mente es que quiero salir a divertirme», explicó. «He tenido muchas bajas en mi carrera y me he puesto un poco más de presión de la cuenta en ocasiones».

«En un escenario tan grande como éste, uno trata de simplificar las cosas. Eso es lo que voy a hacer, simplificar las cosas y mantener al equipo en una posición para ganar. Son 65 pitcheos de límite y voy a tratar de hacer lo que esté en mi control para poder darle la victoria a Puerto Rico», agregó.

Molina, quien trabajó en la receptoría con De León en el Clásico del 2017, consideró que su lanzador cuenta con la experiencia y repertorio para dominar a Israel, que debutó el domingo con un triunfo sobre Nicaragua.

«José es un pitcher que nos puede dar lo que buscamos. Es un competidor y fajón, un muchacho que sabe pitchear y está preparado para este tipo de torneo. Confiamos en él», indicó Molina.

