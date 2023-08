José de la Cruz sobre alianza opositora: “ahí nadie confía en nadie”

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. –El político José de la Cruz, reveló que en la alianza opositora integrada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hay mucha desconfianza entre ellos y solo están tratando de sobrevivir.

De la Cruz expresó creer en las alianzas, argumentando que son buenas y positivas, porque suman votos para la organización política, sin embargo, no todas son exitosas, por lo que, sería interesante saber si la alianza opositora tendrá los números para ganarle al presidente Luis Abinader, entendiendo que no será así.

Manifestó que la alianza logró despertar un interés fenomenal, en términos de estrategias de campañas electorales, y fue impactante porque desde que se firmó el acuerdo se colocó en la palestra pública, pero fue apresurada.

Agregó, que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, jugó un papel fundamental en dicha alianza, colocándolo en el foco, por eso “se dice que no hay muerto político”, aunque Ramón Alburquerque dijo “un muerto político anunciando funeral colectivo”.

El también comentarista de radio y televisión, entiende que la alianza fue buena, pero el PLD y FP se disputan la principalidad de la oposición, porque ambos dicen ser la principal fuerza opositora, que se encuentran en un sólido segundo lugar, y que se irían en primera vuelta.

“El impacto fue la alianza, y había que cerrarlo ahí, luego decir los lugares donde van aliados, y al final, lo que yo entiendo que debieron de decir, que irían aliado en lo presidencial y el que quede en segundo lugar, apoyaría al otro, porque lo anunciaron todo junto”.

Destacó que en esa alianza no confían entre ellos mismos, el PLD dice que tiene que sacar la mayoría de los votos para demostrar que son la segunda fuerza electoral y la FP aseguran que si el PLD gana en el ayuntamiento sacará de circulación a Leonel Fernández.

Durante su habitual comentario en su programa «Con José de la Cruz», transmitido todos los domingos de 10:00 a 11:00 am por El Nuevo Diario TV desde Santiago, el comentarista dio a entender que el impacto de la alianza consistiría en que fueran aliados a la presidencial y con una segunda vuelta, pero no será así.

Con relación a Santiago, mencionó que existen problemas en materia de alianza porque la aspirante a la alcaldía, Altagracia González, podría ser reemplazada por otro aspirante, como Jeffrey Infante, sin embargo, nada está definido.

Adelantó que le informaron que Domingo Contreras, quien fue anunciado como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, dijo si no hay alianza, no va, dando muestra de debilidad, entonces si el presidente de la FP no logra tener la victoria, quedará fuera del juego político.

Aseveró que los actores políticos están jugando a la supervivencia política, ya que saben que no ganarán.

Aseguró que el presidente Luis Abinader tiene los números para ganar e irse en primera vuelta, siempre y cuando tenga buenas estrategias de alianzas, porque las que tiene son fundamentales para las próximas elecciones.