José Dantés reclama al director de Presupuesto cumplir con la ley y otorgar pago a partidos políticos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El secretario de los Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, le reclamó este martes al Director General de Presupuesto, José Rijo Presbot, a que cumpla con el mandato de la Ley La Ley No. 237-20 de presupuesto General del Estado, asignando a los partidos políticos la partida que le corresponde, según se hace constar en dicha Ley.

De esta forma, Dantes Díaz, quien es también miembro del Comité Político del PLD, respondió declaraciones de la víspera del director de Presupuesto en la que dio cuenta que la Digepres ha dado los recursos de estos tres meses para los partidos políticos.

“Señor José Rijo, honre la legalidad que usted pregona. La Ley No. 237-20, de Presupuesto General del Estado, promulgada por el P.E. en la G.O. 10999, del 3/12/2020, aprobó $1,260MM a los partidos políticos, no $630MM como usted dice”, escribió Dantés Díaz en su cuenta en la red social twitter.

En ese sentido, explicó que Presupuesto debe depositar cada mes la doceava parte mil 260 millones de pesos, que fue lo que se aprobó en el Congreso y se promulgó como Ley.

El mensaje del secretario de los Asuntos Jurídicos del PLD en @josedantesd se hace acompañar de la copia de la Ley de Presupuesto publicada en la Gaceta Oficial G.O. 10999, del 3 de diciembre de 2020

La Ley “consigna RD$1,260 MM para los partidos políticos. No hay ninguna adenda de reducción aprobada, al menos pública”, comentó José Dantés Díaz en su mensaje, que direcciona a la cuenta de twitter del presidente de la República.

A finales de febrero el presidente de la JCE, Román Jáquez, solicitó a la dirección de Presupuesto que se otorgue la partida completa establecida en la ley a los partidos políticos y no solo el 50% como se había dicho.

“Le solicitamos que el libramiento destinado para cumplir con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 33-18, de Partidos, agrupaciones y Movimientos Políticos con respecto a la contribución económica de las organizaciones políticas, debe ser por un monto de (RD$1,260,400.00) y no de la mitad de la referida suma, esto en apego al principio de legalidad”, establece la misiva de Jáquez a la Dirección de Presupuesto que también está firmada por los demás miembros del pleno de la Junta Central Electoral.