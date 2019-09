José Cristopher renuncia a ser candidato presidencial del PTD; acusa a la dirección de la organización de “mentir y engañar” al pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a la presidencia de la República, José Cristopher anunció su renuncia al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), para garantizar la integridad, transparencia y mantener los preceptos fundamentales que dieron origen a su proyecto político.

Entrevistado por el periodista Vargavila Riverón en el programa “Frías y Calientes”, a través del canal Hilando Fino TV, Cristopher reveló que adoptó la decisión de renunciar, al descubrir que la dirección de la organización política utiliza esa estructura para apoyar la “dictadura” del presidente venezolano Nicolás Maduro y además es una herramienta al servicio de las aspiraciones del ex presidente Leonel Fernández.

“Mientras estábamos en Estados Unidos el Partido de los Trabajadores Dominicanos hizo un pronunciamiento a favor de Nicolás Maduro y su dictadura contra el pueblo venezolano, algo que consideramos contraproducente, en segundo lugar se le instruyó a una coalición de Partidos minoritarios que dirige Leonel Fernández, que no se nos permita pasar , sino que hay otro candidato en el PTD al cual ellos comienzan a perfilarlo para quitarnos la fuerza que llevamos, porque hay un mandato desde el seno de ese partido para detener nuestro crecimiento, porque ellos tienen un acuerdo con el ex presidente Leonel Fernández”, sostuvo el pastor y aspirante presidencial.

Acusó al PTD de ser un partido “minoritario para negociar”, utilizando las mentiras y el engaño contra la población.

Agregó que, “este engaño que tiene el PTD, no puedo mantenerlo como candidato donde hay un pueblo, una nación y entidades internacionales que creen en lo que estamos haciendo, no vamos a negociar cargos, en ese sentido sorprendimos al partido poniendo nuestra renuncia a través de una carta, la práctica de ellos son las mentiras y el engaño, intentamos sanar ese partido, pero vimos que no había posibilidad, no podíamos seguir en una organización que se debe a Leonel Fernández y que está mintiendo y engañando al pueblo Dominicano”.

Asimismo, reveló que tras su renuncia como precandidato del PTD conversa con la dirección de tres organizaciones políticas que están interesadas en postularlo como candidato presidencial para el 2020.

José Cristopher, quien además es presidente de la organización Proyecto Visión Nación (PVN), aseguró que hay muchas voluntades que quieren cambiar el sistema actual en la República Dominicana, pero pocos se atreven, no obstante consideró que hay quienes están dispuestos a dar su vida en favor de lograr un cambio en la nación.

Criticó el rumbo que lleva el país, afirmando que el caso de la supuesta red de narcotráfico encabezada por Cesar Emilio Peralta (Cesar el Abusador), es el reflejo de la complicidad y el contubernio de las autoridades que le permitieron operar por décadas y advirtió que “si no se actúa pronto en ese sentido, para corregir este y otros males el país podría convertirse en un narco Estado.

DICE DINERO QUE LANZA PROVIENE DEL PUEBLO

De igual manera, el líder religioso y dirigente político manifestó que el dinero que lanza para ilustrar como funcionarios y políticos tradicionales sobornan y “compran” la conciencia ciudadana, no proviene de sectores oscuros, ni del Estado, sino del pueblo y retorna al pueblo. Aseguró que la polémica y controversial acción de lanzar dinero, es una campaña que busca producir el “despertar de la ciudadana”, para que el elector dé un voto consciente al momento de elegir a sus representantes.

Relacionado