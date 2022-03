José Berríos listo para dejar su huella con los Azulejos de Toronto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DUNEDIN, Florida – Fue grandioso contar por dos meses con el puertorriqueño José Berríos, pero para apreciar realmente su talento e impacto, es necesario una temporada entera.

Con 191 o más innings lanzados en cada una de sus últimas tres campañas completas, Berríos aporta un nivel de consistencia bien raro en el mundo del pitcheo moderno. Y si se añade la calidad de esos innings, te encuentras con uno de los mejores brazos de la liga, uno que a los 27 años todavía está en el punto más alto de su carrera.

El derecho viene de firmar una extensión por siete años y US$131 millones esta temporada muerta. Junto a Kevin Gausman, liderará una rotación de los Azulejos que también incluye a Hyun Jin Ryu, Alek Manoah y Yusei Kikuchi, quien de acuerdo a una fuente acaba de pactar con el club por tres años y US$36 millones. La profundidad es una cosa, pero tener profundidad de primer nivel es lo que te lleva lejos en octubre.

Berríos ha estado lanzando, pero sus principales prioridades en el nuevo complejo del equipo en Dunedin son mucho más básicas. Conocido como un gran compañero de equipo desde sus días en Minnesota, Berríos quiere aprenderse los nombres y ganarse el respeto de cada persona en el complejo primaveral, no sólo de sus compañeros.

“Yo todavía soy nuevo aquí”, explicó Berríos el domingo. “Yo pasé sólo dos meses en Toronto el año pasado, pero ahora finalmente tengo tiempo de conocer a todo el mundo en el staff y también a los jugadores y los coaches de ligas menores. Quiero conocer a todo el mundo, porque voy a pasar los próximos siete años aquí. Quiero familiarizarme con ellos y disfrutar cada momento”.

Berríos pasó la temporada muerta en Puerto Rico, como de costumbre, y comenzó a lanzar sesiones desde el bullpen en enero. Para mediados de febrero ya se había mudado a Florida para poder estar listo tan pronto como terminara el cierre patronal, y lanzó dos prácticas de bateo en vivo a toleteros antes de reportarse al campamento por primera vez el viernes.

Esta no es de ninguna forma la manera “normal” en la que un pitcher se prepara para una campaña, pero Berríos está contento con el progreso que ha hecho. Dado lo corto del Spring Training y una temporada regular más apretada con los dobles juegos añadidos para poder disputar 162 juegos, es probable que los equipos sean bien creativos con su pitcheo durante abril. Eso podría significar más relevistas o incluir un sexto abridor, pero Berríos está listo para lo que le pidan los Azulejos.

“Yo soy una persona competitiva”, aseguró el derecho. “Si me preguntas y me das la opción, yo puedo salir y tirar 90 o 100 pitcheos en el primer juego de la temporada. Todo va a depender de cómo me ven Pete (Walker, el coach de pitcheo) y Charlie (Montoyo, el manager del club). Ellos tienen un plan. Nosotros veremos cuál y lo ejecutaremos”.

Dada la consistencia de Berríos, su trabajo en los entrenamientos suele enfocarse en ajustar detalles. Siempre ha controlado bien la zona de strike con su recta y su pitcheo rompiente es excepcional – una mezcla de slider y curva que él llama “slurve” – por lo que puede trabajar en cosas más específicas en estas semanas.

“Los pitchers siempre quieren lanzar más duro. Estar saludable es muy importante”, comentó Berríos. “Pero ahora mismo, yo quiero trabajar en mi mecánica y utilizar mi cuerpo de la forma correcta. Quiero usar más piernas y hacer menos para conseguir más. Menos esfuerzo, más poder y calidad”.

Tener a Berríos liderando al grupo de cinco abridores es un arranque soñado para Montoyo. Además de eso, tendrá también a Nate Pearson, Ross Stripling, Thomas Hatch, Bowden Francis, Zach Logue y otros. Algunos se mantendrán exclusivamente trabajando como abridores, mientras que otros serán parte de opciones “híbridas”, pero en cualquier caso se trata de un lujo. Como suele repetir Montoyo, nunca se puede tener suficiente pitcheo.

En Berríos, el potencial abridor del Día Inaugural, es fácil pensar en 32 aperturas y una efectividad cercana a 3.74, sus promedios en Grandes Ligas desde 2017. Eso es más que suficiente para una ofensiva como esta de Toronto, especialmente si vienen más refuerzos en el camino.

