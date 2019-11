José Bautista dice está disfrutando de la vida y su familia; asegura no piensa en el retiro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Luego de no jugar en las Grandes Ligas en el 2019, el cañonero dominicano dice estar “disfrutando de la vida” mientras espera ver qué rumbo tomará su carrera, al tiempo de asegurar que no ha pensado en el retiro como jugador profesional.

Bautista, de 39 años de edad, dijo que ahora mismo tiene como meta pasar mucho tiempo junto a su familia.

“Estoy concentrado en pasar mucho tiempo con mi familia. Vamos a ver qué pasa. No puedo predecir el futuro. No sé en realidad qué pasará con mi carrera”, dijo el dominicano, mientras participa del torneo de golf caritativo de David Ortiz.

Asimismo, indicó que no se le presentó una oferta indicada para jugar en el 2019, señalando que las oportunidades para veteranos como él se han vuelto escasas.

“Por eso no me vieron en el terreno de juego, en Spring Training o en la temporada regular. El mercado ha cambiado mucho, especialmente para personas de mi edad”, aseguró el bateador.

Bautista ha seguido entrenando y dice sentirse en buenas condiciones físicas: “Juegue o no juegue, siempre los ejercicios y el entrenamiento serán parte de mi vida”.

“No creo que eso sea necesario ahora mismo”, manifestó. “No le he dado mucha mente a eso. No lo he considerado todavía”.

Durante su última temporada en las Grandes Ligas Bautista bateó .203 con 13 jonrones y 48 remolcadas en 122 compromisos por los Bravos, Mets y Filis en el 2018,

“Estaré contento y aceptaré lo que sea que pase”, expresó Bautista.

El oriundo de Santo Domingo afirma que estará conforme, vuelva o no vuelva a jugar en las Mayores.

En 15 temporadas de Grandes Ligas, Bautista tiene promedio de .247 con 344 cuadrangulares y 975 carreras empujadas en 1,798 juegos por ocho equipos y ha acumulado un WAR (victorias por encima del reemplazo) de 35.9, según Baseball-Reference. Sus mejores años fueron con los Azulejos de Toronto, por quienes bateó .253 con 288 jonrones a lo largo de 10 temporadas.

