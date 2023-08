José Andújar despliega operativo de asistencia social y técnica en zonas afectadas por tormenta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El alcalde del municipio San Domingo Oeste, José Andújar, desplegó un amplio operativo de asistencia social y técnica en las comunidades afectadas por la tormenta Franklin, distribuyendo raciones alimenticias, enseres del hogar, así como ayuda médica e inició los trabajos de levantamiento de las calles dañadas.

Dentro de las comunidades que recibieron asistencia la tarde del miércoles están El Abanico, Arroyo Bonito, Juan Guzmán, entre otras donde también las brigadas de la alcaldía estuvieron presentes desde el pasado martes 22, previo al paso del fenómeno, realizado labores preventivas para disminuir los riesgos que ya había identificado en la zona, destaca un comunicado enviado a los medios este jueves.

Andújar explicó que, aunque las labores de prevención ayudaron significativamente a que los daños no fuesen mayores, desde la salida de Franklin, “además de la asistencia la alcaldía está evaluando los daños de forma exhaustiva, incluyendo daños a infraestructuras, viviendas, infraestructuras de servicios públicos, entre otros”.

Asimismo, dijo que coordina los esfuerzos de respuesta de emergencia, trabajando en conjunto con los cuerpos de bomberos, la policía y otros organismos de respuesta para garantizar la seguridad de la comunidad, “que posterior al paso del fenómeno permanece vulnerable”.

“En lo inmediato ya hay brigadas que entran en la fase de reparaciones de infraestructuras dañadas, incluyendo la reparación de carreteras, puentes, sistemas de drenaje, sistemas de agua y otros servicios públicos esenciales, en coordinación con otras autoridades”, aseguró.

El edil agregó: “Estamos movilizando todos recursos adicionales necesarios para apoyar especialmente a aquellos que han perdido sus hogares o han sufrido daños graves. Esto puede incluir la apertura de albergues temporales, la distribución de suministros básicos como alimentos y agua”.

Segunda fase de acción de la alcaldía

José Andújar explicó: “Sabemos que en nuestro municipio hay zonas vulnerables por su ubicación geográfica, por eso otra fase que abordaremos es revisar y evaluar su capacidad de respuesta ante desastres, identificar áreas de mejora y establecer medidas para fortalecer la preparación y resiliencia de la comunidad ante futuros eventos climáticos extremos. Esto es necesario porque creemos en la mejora continua como una forma de ir hacia la excelencia en la gestión municipal”.

“Nuestras brigadas llevan más de 72 horas desplegados en todo Santo Domingo Oeste, nuestra gente no ha colocado en la alcaldía porque cree en nosotros, en que siempre hemos estado ahí con ellos y porque saben que son nuestra prioridad, por eso nuestros esfuerzos no disminuirán hasta que no retornemos a la normalidad”, apuntó.