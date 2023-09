Jose Alvarado sufre una lesión de tobillo

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Esto no ha ni empezado y los Pelicans ya tienen un serio contratiempo. Según informa Shams Charania de The Athletic, Jose Alvarado ha sufrido un esguince de tobillo durante un entrenamiento realizado durante el fin de semana y es una opción real que no pueda realizar el training camp junto a sus compañeros.

Aunque no se trate de una lesión grave, supone un golpe para New Orleans, ya que se acercan al curso 2023-24 con el principal deseo de tener a su plantilla sana, algo que en anteriores años les ha sido imposible conseguir.

Sin ser una de las estrellas del equipo, Alvarado ha demostrado en los dos años que lleva en Luisiana que es esa clase de jugador que siempre suma por su defensa e intensidad. El curso pasado se fue hasta los 9 puntos, 3 asistencias, 2,3 rebotes y 1,1 robos de promedio en 21,5 minutos por noche.