José Alvarado, sobre Willy Hernangómez: “Siempre está preparado”

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- El base puertorriqueño José Alvarado, de los New Orleans Pelicans, ensalzó este martes la labor de su compañero español Willy Hernangómez, que no está teniendo muchas oportunidades este curso pero que destacó en el partido frente a los Denver Nuggets.

“Willy siempre está preparado”, afirmó en la rueda de prensa tras la derrota de los Pelicans ante Denver (98-99).

“Cada vez que escuche su nombre va a estar preparado. Es un gran trabajador, siempre está en el gimnasio, es una persona positiva (…) Estoy feliz de que esté con nosotros”, añadió.

Hernangómez, cuyo nombre figura entre los posibles traspasos antes de la fecha límite de la NBA del próximo 9 de febrero, sumó 12 puntos (5 de 7 en tiros), 6 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos en un duelo muy exigente ante Nikola Jokic, MVP de las dos últimas temporadas en la NBA.

Con un triple-doble de 25 puntos (11 de 15 en tiros), 11 rebotes y 10 asistencias, el pívot serbio tumbó a los Pelicans gracias a una canasta cuando solo quedaban 16.9 segundos.

Alvarado brilló en los Pelicans con 17 puntos (8 de 12 en tiros), un rebote y 3 asistencias en 27 minutos.

Sin los lesionados Zion Williamson y Brandon Ingram, los Pelicans llevan cinco derrotas seguidas y son cuartos en la Conferencia Oeste con un balance de 26-22.

