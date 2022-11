Jose Alvarado: «Quiero ser considerado uno de los mejores bases»

EL NUEVO DIARIO, NEW OLEANS.- Los New Orleans Pelicans son uno de los equipos más en forma de una liga por lo general igualada. Después de un comienzo convincente y la aparición de ciertas dudas, la franquicia sureña ha encontrado cierta estabilidad en la última semana. Una de las razones es el crecimiento de Jose Alvarado, que se ha ganado a pulso el aumento de importancia que le ha brindado Willie Green. Más allá de ser uno de los defensores exteriores más impertinentes de la liga, Alvarado ha mejorado en todos los aspectos del juego y supone una revolución inmediata cada vez que sale desde el banquillo. «Quiero ser uno de los mejores bases de la liga», le cuenta a The Athletic montado en una ola de optimismo.

Esto no implica que el neoyorquino de origen boricua tenga el talento suficiente para cumplir sus proclamas. Pero sí es una muestra de la confianza y trabajo que está poniendo sobre la mesa. «Quiero formar parte de los mejores quintetos defensivos. Son mis metas y siempre estoy persiguiéndolas. Es lo que me mantiene motivado», asegura. Buscando esta mejora el pasado verano visitó a Tony Parker, uno de sus ídolos, para tomar notas que absorber para su propio juego. Curiosamente, la mayor lección que extrajo de los consejos del legendario base francés fue lo similar que era su visión del baloncesto. «Es uno de los mejores bases que he visto. Así que oírle hablar y percibir que vemos el juego de forma parecida me hizo tener mucha más confianza en mí mismo».

Visto lo visto, es obvio que a Alvarado le quedan muchos objetivos por cumplir. No le sirve con ser un gran base suplente y uno de los favoritos de la afición de los Pelicans. Así lo explica: «Todos soñamos con conseguir un rol mayor, competir con los mejores y mantenernos en la élite. Pero no solo es estar aquí, yo quiero demostrale a la gente que he llegado para quedarme.

