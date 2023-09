José Altuve mantiene su rendimiento a pesar de las lesiones

EL NUEVO DIARIO, ARLINGTON – Para José Altuve, el 2023 ha sido un año algo extraño, en términos de béisbol. Todos recordamos cómo sufrió una fractura en el pulgar izquierdo en marzo durante el Clásico Mundial de Béisbol y, como resultado, no debutó en la temporada por los Astros hasta el 19 de mayo. Luego, se perdió tres semanas de julio con una lesión en un oblicuo. Y al golpearse la espinilla izquierda el viernes, se perdió el partido de Houston del sábado contra los Yankees.

Pero cuando ha estado en el terreno, sobre todo en las últimas semanas, Altuve se ha parecido a la superestrella de siempre y ha ayudado a Houston a llegar al martes en un empate virtual con los Marineros en la cima del Oeste de la Liga Americana. El lunes, conectó dos jonrones por novena ocasión en su ilustre carrera para ayudar a los Astros a derrotar a los Rangers en su importante serie en el Globe Life Park.

“Estoy contento”, comentó Altuve, de 33 años y un veterano de 13 campañas en Grandes Ligas. “Creo que cuando me he mantenido en el terreno de juego, he estado ayudando al equipo. Hay cosas que no puedo controlar”.

Cuando sí ha podido controlar su permanencia en el terreno, ha rendido. El historial de Altuve lo tiene encaminado hacia el Salón de la Fama tras su eventual retiro, pero ni él ni los Astros quieren pensar en esos términos ahora mismo.

En agosto, después de volver de la dolencia en el oblicuo, Altuve bateó .354/.430/.522 (OPS de .952) en 27 partidos. Y por supuesto, el día 28 de dicho mes, bateó para el ciclo en Boston por primera vez en su carrera, convirtiéndose en el primer jugador de los Astros en hacerlo en una década.

En total, Altuve batea .316/.403/.529 (OPS de .932) con 16 dobles, 12 cuadrangulares y 13 bases robadas en 67 juegos del 2023, números que van acorde o hasta superan sus promedios de por vida.

“Tratar de cuando esté en segunda base y de primer bate, salir a ayudar a este equipo que bastante bueno que es, y con bastantes ganas que juegan”, comentó Altuve–siempre expresándose en términos de lo colectivo–acerca de sus metas para lo que resta de este año. Y claro, esos objetivos incluyen un segundo anillo de Serie Mundial consecutivo y un tercero en sentido general.

“Yo creo que la mentalidad de nosotros es mantenernos unidos como equipo, con buena química, tratar de no ser los héroes en todos los juegos, sino pasarle la oportunidad al siguiente bateador”, dijo Altuve acerca de los Astros del 2023, que buscan su séptima clasificación para los playoffs en forma consecutiva y su octava en las últimas nueve temporadas. “(El lunes) fue (el hondureño) Mauricio (Dubón), mañana puede ser (el cubano Yordan) Álvarez… todos los días. parece que puede ser alguien nuevo que pueda hacer algo grande para el equipo”.