José Alberto El Canario y La Insuperable su unen en el “Pata Pata”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con más de 50 años de trayectoria musical, José Alberto El Canario le da la bienvenida a nuevos talentos como “La Insuperable” para una colaboración especial en el tema “Pata Pata” original de Mirian Makeba de los años 60, 70. El tema está acompañado de un video grabado en diversos lugares de la zona colonial de Santo Domingo producido y dirigido por Lilu Pink Film.

Una combinación de salsa, genero urbano y estilos retros, es lo que caracteriza el hermoso video homenaje a Mirian Makeba (autora de Pata Pata) donde El Canario, personifica un mecánico de clase baja que sueña con la fama y cantar junto a “La Insuperable”.

Lo actual, lo que está de moda y las fusiones modernas se conjugan en este audiovisual coloreando lo urbano, pero también resaltando la leyenda de la salsa como lo es José Alberto y su clásico toque elegante.

“Súper emocionada de producir y dirigir este hermoso video al lado de dos grandes dominicanos del mundo “La insuperable” y “José Alberto El Canario” con un equipo de primera en República Dominicana y bajo la producción musical de el gran Robert Vilera“, expresó Lilu productora y directora del video.

Tres locaciones, tres transiciones y tres cambios de ropa fueron los que se usaron en el video de “Pata Pata”, destacando lo orgánico, el movimiento, la alegría, la solidaridad entre los dominicanos, el turismo y mostrando además a “La mami del Swagger” tocando un instrumento (El Güiro).

En cuanto a su participación en el tema, La insuperable comenta: “Para mi es algo maravilloso, me sentí sumamente feliz, compartir conocer y colaborar con uno de mis artistas favoritos, siempre lo he respetado y admirado, su equipo es excelente, me siento complacida que hayan pensado en mí, lo soñé y se me dio, me dejaron fluir y siempre estaré para todos ellos, especialmente para El Canario”.

“La idea del tema Pata Pata, que salió entre los 60 y 70, era algo que siempre había querido hacer, pero con una visión distinta, por eso invite a La Insuperable para que fuera una experiencia única, maravillosa y resultó una unión, algo nuevo, pasamos mucho calor en la filmación pero fue muy grato hacerlo en mi país y en la bellísima zona colonial, junto a amistades y todo ese equipo que me respalda”, afirmó José Alberto El Canario.

Esta nueva versión de “Pata Pata” de José Alberto El Canario y La Insuperable es una producción de Robert Vilera y desde el 01 de julio se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en su canal oficial de YouTube.

