Jornadas quirúrgicas llegan a más de 900 familias de escasos recursos

SANTO DOMINGO.- Esta vez, la vida de 22 personas, una de apenas 14 años, que no pueden caminar o que lo hacen con dificultad por deformidades congénitas o roturas importantes en sus piernas y pies recibieron este fin de semana cirugías gratuitas de colocación de fijadores externos para devolverles la movilidad y, con ello, ser productivos.

Los pacientes, que presentaban casos muy complejos, fueron intervenidos en la vigesimoquinta jornada conjunta de la Vicepresidencia de la República y la Fundación Steps of Life (Fundación Sol), iniciativa de la doctora Margarita Cedeño realizada desde el jueves hasta este domingo en el Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, en el cual intervinieron más de 50 personas entre especialistas y personal de apoyo.

Por casi 13 años consecutivos la iniciativa ha ido en auxilio de más de 900 personas que carecen de los recursos para atender los problemas de salud que les afectan, ya que cada dispositivo que requieren cuesta entre ocho mil y 10 mil dólares, y muchos de ellos necesitan varias operaciones para corregir las deformidades o lesiones. Los fijadores están hechos de fibra de carbono y barras de acero inoxidable. Una de esas intervenciones, sumado a las atenciones previas y postquirúrgicas que le dan a los pacientes en el país, en Estados Unidos tiene un costo de 30 a 40 mil dólares.

Encabezaron el equipo médico el presidente de la Fundación Sol, doctor Luis E. Marín; el doctor José Aponte, director del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, y el subdirector de ese centro, el doctor Camilo García. Así como los anestesiólogos doctor Diógenes Genao y doctor Gilbert Romero. Los casos que atendieron coincidían en la complejidad que presentaban.

Dos de 22 vidas impactadas

Entre los pacientes figura Yarily Rodríguez, una joven madre de 29 años que se gana la vida trabajando en un restaurante, pero que por muchos años ha padecido fuertes dolores en los pies provocados por una deformidad congénita llamada pie cavo. Cuando pasaba mucho tiempo parada el pie derecho se le desviaban hacia adentro, lo que le provocaba fuertes dolores.

“En la noche ya yo no podía caminar porque me dolía y se me hinchaba. También el nervio se me recogía completo y yo tenía que esperar como una hora para poderme levantar. Incluso me dio la chikungunya y yo quedé casi inválida porque no podía caminar nada”, explica tras detallar que en un operativo anterior, hace dos años, le corrigieron el problema del nervio y que en esta operación le arreglarían la desviación del pie derecho. En una futura jornada trabajarían con el izquierdo.

Dijo entre lágrimas que está feliz y agradecida con todos los que hacen posible esas jornadas, como los doctores y la vicepresidenta Margarita Cedeño, porque los dolores que la atormentan y la deformidad de sus pies podrían pronto llegar a su fin.

Joseph Peralta, de 26 años, una de las tantas víctimas de accidentes de motocicleta que recibe el hospital, narra antes de la cuarta operación a la que será sometido por médicos de la Fundación Sol y del Darío Contreras que aquel choque dejó su pierna izquierda al filo de la amputación.

“Me la iban a amputar y gracias a Dios los procedimientos que hacen aquí van muy avanzados. Yo me dirigía a llevar a la escuela a un niño y cuando iba cruzando el puente de la 17 otro motor que venía en vía contraria me chocó. El 911 me trajo aquí, duré 45 días interno, y después de eso en los operativos me han operado tres veces”, explica.

El joven, que antes trabajaba como lavador de vehículos, espera que en diciembre le retiren definitivamente el aparato para iniciar un proceso de rehabilitación.

Jornadas médicas

Para acceder a las jornadas médicas, que se realizan al menos dos veces por año, los interesados deben acudir a la consulta de ortopedia en el referido centro de salud ubicado en Santo Domingo Este y pueden ser referidos desde hospitales de todo el país.

El doctor Ramón Vásquez Susana, del Componente de Salud de la Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), destacó que a la doctora Margarita Cedeño desde que se le planteó la idea de ayudar a ese tipo de pacientes en el 2005 no lo dudó porque tiene el interés de que todos puedan reinsertarse en la sociedad.

Al finalizar una complicada cirugía el director del hospital destacó la importancia del apoyo logístico que brinda la Vicepresidencia al traer a la Fundación Sol periódicamente, ya que esta aporta los costosos fijadores que les colocan a los pacientes, así como el personal especializado desde Estados Unidos que se unen a los criollos.

En tanto que el presidente de dicha organización sin fines de lucro asegura que se mantienen viniendo al país porque saben que, de lo contrario, para muchos de esos pacientes les sería imposible recibir esos tratamientos.

