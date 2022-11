Jornada de “Nutrisalud” de SeNaSa continúa su periplo por las provincias 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continúo con su periplo del programa de Promoción y Prevención “Nutrisalud” con el objetivo de mejorar el pronóstico de vida de los ciudadanos dominicanos a través de la nutrición y de esta forma disminuir los factores de riesgo relacionados con las enfermedades no trasmisibles, así como contribuir con el desarrollo cognitivo y funcional de niños en edad escolar. Para esta ocasión le tocó el turno a la provincia San Pedro de Macorís.

El director ejecutivo, el doctor Santiago Hazim, al encabezar el inicio del programa en esa demarcación detalló que el mismo posee tres actividades principales que son medir el perfil nutricional, educar sobre la alimentación saludable y nutrir a través del suministro de productos de alto valor nutricional para proporcionar nutrientes esenciales.

Dijo que trabajan para que “Nutrisalud” esté en cada una de las provincias ya que para “tener una cultura de estilo saludable en la familia, primero debemos aportar los conocimientos a nuestros ciudadanos y esto forma parte de las acciones que ejecuta el programa. Comer y alimentarse no es lo mismo. Cuando uno se alimenta le aporta al organismo los nutrientes que realmente necesita y sobre todo en los primeros cinco años de vida. Esto es lo que ayudará a tener niños más saludables”.

Describió que, en el día de hoy, en la provincia de San Pedro de Macorís están realizando jornadas simultaneas en la escuela Agustín Berroa Hernández y en las iglesias Nazareno y Monte Moriah, ubicadas en los barrios Lindo y Santa Fe, en la provincia de San Pedro de Macorís.

Destacó que para cumplir con la palabra dada por el señor presidente Luis Abinader de que estos programas que ejecuta el Seguro Nacional de Salud se conformaron 45 brigadas las cuales “están distribuidas mediante los ochos regionales de salud y a través de las cuales se desarrolla el programa en las distintas comunidades. Ejemplo de esto, es que San Pedro de Macorís donde hoy nos encontramos, pertenece a la regional V de salud y cuenta con una brigada para dar cobertura y respuesta a la población afiliada”.

“Yo estoy agradecida de SeNaSa, yo le debo mi vida a SeNaSa, yo fui operada de corazón abierto, yo no tengo palabras de agradecimiento. Este tipo de actividades es muy bueno porque nos ayuda con las proteínas, nos dan seguimiento. Yo me siento muy agradecida porque también adquiero muchos conocimientos de cosas que no sabía”, así habló la señora Isidra Girón Mejía de 48 años de edad.

Sobre el programa

Este programa está destinado a niñas y niños de 5 a 15 años y adultos de 35 a 64 años, afiliados al Régimen Subsidiado de SeNaSa, y tiene el propósito de educar a la población sobre la importancia de una nutrición adecuada para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), que son la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial.

Relacionado