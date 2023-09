Jornada Cardiovascular Pediátrica favorece 23 niños con procedimientos correctivos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Heart Care Dominicana y CardioStart Int, con la colaboración de la Clínica Corazones Unidos, Abbott Laboratories, Laboratorios Lam y Medicina Cardiovascular Asociada lleva a cabo su jornada quirúrgica pediátrica cambiando las vidas de 23 niños.

La finalidad de esta jornada, que se llevó a cabo en la Clínica Corazones Unidos, es corregir diferentes cardiopatías, de las cuales, 14 fueron cirugías pediátricas de corazón abierto y 10 cateterismos intervencionistas, señala este viernes un comunicado.

El presidente de la Fundación Heart Care Dominicana, Dr. Pedro Ureña Velásquez, agradeció a todo el personal voluntario que se sumará a la visión de la referida institución, a fin de trabajar en pro de la salud cardiovascular de una población marcada por la falta de recursos económicos.

También, manifestó la gratitud al apoyo que por primera vez en nuestro país ofrece Abbot Laboratories representados por Venbiz Medical Equipment en dominicana, a través de su programa “Little Heroes”, una iniciativa para apoyar a los niños con defectos cardíacos congénitos.

Con Little Heroes, Abbott apoya a niños con defectos cardíacos congénitos en países en desarrollo, donde no hay acceso a la atención médica. Abbott ofrece tecnologías que cambian vidas y apoyo adicional para niños que no tienen acceso a atención médica. Con este programa Abbott quiere dar a estos niños la oportunidad de crecer y alcanzar su máximo potencial.

Esta jornada cuenta con el patrocinio del Ministerio de Salud Pública, Edwards Lifesciences Foundation, Ministerio de la Presidencia, Lucy Doughty Foundation, Voluntariado de Banreservas, AFP Crecer, Homewood Suites by Hilton y Humano Seguros.

Más del 80 % de las muertes relacionadas con el corazón a nivel mundial ocurren ahora en países en vías de desarrollo como el nuestro. Fundación Heart Care Dominicana (HCD) trabaja de forma constante para dar acceso a los menos favorecidos a diagnósticos tempranos, tratamientos y procedimientos correctivos.

Heart Care Dominicana Inc., es una fundación sin fines de lucro cuya filantropía está orientada contribuir a la recuperación de la salud de niños, niñas y adultos de escasos recursos económicos que padecen enfermedades cardiacas congénitas y/o adquiridas.