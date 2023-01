Jorge Torres Landa, el asesor inmobiliario que logró convertirse en un récord de ventas con un método propio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Si Jorge Torres Landa tuviera que determinar la característica que lo diferencia del resto de sus colegas, no es su talento para las ventas sino su extrema curiosidad. Ese hábito lo llevó a seguir la tradición de su familia en el ámbito inmobiliario mexicano, pero también a explorar todas las herramientas que estuvieran a su alcance para ser un mejor profesional en su rubro.

“Siempre he sido muy curioso y me gusta mucho investigar. En la escuela nunca fui un alumno diez pero me fui perfeccionando en el mundo de las ventas, de la persuasión y la psicología con grandes mentores. Pertenezco al grupo de John Maxwell en Latinoamérica y me gusta instruirme con personas que estén en cualquier rubro del mundo de la comercialización”, sostiene.

Actualmente, Torres Landa es un referente en el mundo latino de los bienes raíces y gestiona proyectos que van desde la construcción de viviendas sociales hasta el cuidado del medioambiente. “Estoy involucrandome mucho en el mundo fintech, porque creo que es lo se viene. Veo el potencial de internet, me intereso en él, pero sigo creyendo que los asesores inmobiliarios no serán suplidos porque la gente no hace transacciones de esas dimensiones por internet. Sin embargo, la comercialización, la prospección y que la gente me encuentre si puede mejorar a través de internet”, explica el empresario.

Encontrar el rumbo

El inicio de su carrera profesional como asesor inmobiliario estuvo ligada a la industria del turismo. Vendía tiempos compartidos y se dedicaba a las transacciones inmobiliarias parciales, lo que lo fue llevando a certificarse en distintas metodologías hasta aprender, incluso, sobre bienes raíces de interés social.

“Fui conociendo mucha gente, rompiendo récords de ventas y me relacioné con personas que hoy en día son mis socios. Empecé a aprender otros negocios como los residenciales, apartamentos, locales comerciales, las rentas inmobiliarias de marcas doble A, triple A, el mundo industrial y todo lo que tiene que ver con ello y eso me fue llevando a entender el mundo inmobiliario como un todo”, afirma.

Hoy en día su negocio busca ser distinto de todo lo conocido hasta el momento debido a que pretende encontrar nuevas maneras de desarrollar productos inmobiliarios económicos. “Creo que México necesita de propiedades de buena calidad pero a buen precio. Dar propiedades a precios que la gente pueda pagar con créditos de menos de 1 millón de pesos y estamos nosotros en ello”, sostiene.

“Mi desafío es poder ver un negocio desde todas las perspectivas. No solo desde los bienes inmuebles sino también desde la construcción, los materiales, las nuevas tendencias, la competencia, la inflación, los productos de China, las estrategias financieras, porque creo que es igual de importante el costo del producto que su precio final”, argumenta.

Ideas fuera del negocio

Torres Landa se define como un empresario que investiga todo el tiempo, escucha audiolibros y, sobre todo, se interesa por lo que sucede a su alrededor. Cuando unos amigos arquitectos le comentaron el preocupante problema que la gente de Monterrey- la segunda ciudad más grande de México- estaba atravesando con el agua a raíz de la peor sequía de las últimas décadas, este empresario no dudó en formar un grupo para ayudar.

“Ideé un plan de concientización primero, luego uno de propuestas, otro de debate y por último de costos. Es un tema cero político que no tiene que ver con vender un producto o una estrategia en particular, sino poner el tema en la mesa para que la gente lo hable, investigue y enseñe a sus hijos a cuidar el agua”, manifiesta.

Confianza y saber

“Hoy más que estar interesado en vender, estoy interesado en informar”, sostiene el empresario como una de las cualidades que lo definen de pies a cabeza. Y agrega: “creo que hoy en día la gente ya sabe comprar bien, no es tan sencillo que un vendedor solo por presión o por decirle que son los últimos que van a quedar, vaya a venderle algo a un cliente”.

Poniendo en discusión las estrategias de venta popularmente conocidas y adaptándolas a la época actual, este empresario considera que la gente busca confianza. “Hoy hay tanta información en internet que los posibles clientes buscan gente de confianza, real, a la que puedan investigar su background”, manifiesta.

“Soy muy fiel a tener cosas transparentes para que la gente pueda investigar y sentirse confiados de que con nosotros lo peor que les puede pasar es que salgan muy bien informados y aprendan cosas nuevas que tal vez cuando llegaron no sabían”, concluye.

