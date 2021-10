VIDEO: Jorge Soler hizo historia con jonrón abriendo la Serie Mundial

Se trata del primer cuadrangular en la primera visita al plato de una Serie Mundial. En cuatro ocasiones anteriores, un bateador había volado la cerca en la primera visita al plato de su equipo, pero en el cierre del primer inning. En esta ocasión, Soler, jugando en la ruta con Atlanta en Houston, fue el primer bateador del primer partido del Clásico de Otoño.

Jorge Soler is the first player to hit a HR in the 1st plate appearance of a #WorldSeries! pic.twitter.com/gorrGsPQh4

— MLB Stats (@MLBStats) October 27, 2021