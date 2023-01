Jorge Soler decidido a repuntar en su segundo año con los Marlins

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El año pasado, por esta misma época, Jorge Soler no sabía en cuál equipo iba a jugar.

No fue sino hasta marzo del 2022–cuando ya habían empezados los juegos de una pretemporada que se había retrasado por el cierre laboral–que el cubano firmó un contrato como agente libre con los Marlins. Soler estuvo listo para el Día Inaugural, iniciando en el jardín izquierdo y abriendo el orden al bate de Miami en San Francisco.

Pero Soler batalló con problemas en la espalda durante la mayor parte de la temporada, cerrando el 2022 en la lista de lesionados de 60 días luego de que su proceso de rehabilitación se estancara a mediados de septiembre. En 72 partidos, ligó para .207/.295/.400 con 13 jonrones en 306 visitas al plato. El JMV de la Serie Mundial del 2021 tuvo en algún momento ritmo para dar 30 cuadrangulares. Sin Soler y Jazz Chisholm Jr., entre otros, la alineación de los Marlins la pasó muy mal.

“No hay una razón exacta ni explicación de por qué me lesioné”, expresó Soler. “Pero viendo a diferentes doctores, lo que me dijeron es que es un disco roto en la espalda y que no se necesita cirugía. Se trata más de fortalecer esa zona y hacer ejercicios enfocados en eso. Eso es lo que necesito”.

Esta temporada muerta, Soler ejerció su opción de US$15 millones y viene entrenando cuatro días por semana en el loanDepot park, muchas veces junto a Chisholm. El segunda base se está rehabilitando de una fractura no desplazada en la espalda y una cirugía de meniscos en la rodilla derecha. El campocorto venezolano Miguel Rojas y el jardinero derecho y también venezolano Avisaíl García–quien, como Soler, espera repuntar tras una mala primera campaña con su nueva organización”también han estado preparándose en el estadio.

Con los entrenamientos comenzando el el próximo mes, el dominicano Jean Segura (firmado recientemente como agente libre), el inicialista/bateador designado Garrett Cooper, el recpetor Nick Fortes, el infielder Joey Wendle y los jardineros dominicanos Jesús Sánchez y Bryan De La Cruz se les han unido para irse poniendo a tono de cara la temporada del 2023.

“Definitivamente, es una motivación”, dijo Soler. “Lo usamos como para empujarnos uno al otro, y también te vas uniendo más como una familia”.

Mientras algunos de sus compañeros competirán en el World Baseball Classic en marzo, Soler prefirió pasar por alto el evento y quedarse en Jupiter, Florida, para lo que espera sea una mejor campaña. Hablando durante un evento benéfico en diciembre, Soler dijo que era su tercer día seguido haciendo swing en las jaulas de bateo y que “probablemente es lo mejor que me he sentido hasta ahora”.

Soler, quien cumplirá 31 años el 25 de febrero, verá mucha acción como bateador designado, aunque también podría disputar algunos desafíos en el bosque izquierdo. Pensando en eso, se ha estado preparando con el nuevo coach de los jardines, Jon Jay, su excompañero de equipo en los Reales.

“Lo estoy haciendo como si no tuviese ninguna lesión en la espalda, así que me siento bien”, dijo Soler. “Definitivamente, estoy contento con el progreso que he hecho”.

