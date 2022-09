Jorge Soler confirma que no jugará más en esta temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Aunque el cubano Jorge Soler hizo su esperado regreso al clubhouse de los Marlins la mañana del lunes, no esperen verlo de vuelta en el terreno antes de que termine la temporada.

“Yo no creo que vaya a regresar este año”, dijo Soler. “Realmente es fuerte. Uno hace todo lo que puede, sigues trabajando duro. Juegas a pesar del dolor, y es algo en lo que tienes que seguir trabajando para mejorar. He hecho todo lo que he podido parar mejorar, pero no ves los resultados. Simplemente toca seguir”.

Soler, quien ha estado en la lista de lesionados por problemas en la espalda desde el 23 de julio, estuvo practicando en el complejo de los Marlins hasta la semana pasada, tomando práctica de bateo e incluso bateando en un juego simulado. Pero ahora continuará rehabilitándose en el Marlins Park.

“Pareciera que está descartado (que regrese esta temporada”, había dicho ya el sábado el manager Don Mattingly.

Soler, de 30 años y JMV de la pasada Serie Mundial, firmó con los Marlins por US$12 millones el 22 de marzo. Cuando se le preguntó si el hecho de haber tenido que apurar su puesta a tono pudo haber jugado un papel en la lesión, Soler dijo que no estaba seguro.

“Yo he tenido distintas lesiones en diferentes partes de mi acuerdo, pero nunca en la espalda, así que esto es algo nuevo para mí”, comentó Soler. “Básicamente no puedo hacer nada. Yo hago lo posible, me muevo, pero es la espalda”.

Soler pudo jugar solo 72 encuentros esta temporada, en los que bateó 13 jonrones y empujó 34 carreras.

Aunque el contrato de Soler incluye una opción para el 2023 por US$15 millones y otra para el 2024 por US$9 millones, el jugador dijo que no tiene claro todavía qué decisión tomará.

“Todavía no he pensado en eso”, aseguró. “Mi agente y yo no hemos pensado en eso”.

Relacionado