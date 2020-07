Jorge Minaya explica deuda del Inefi a sus empleados por trabajos de Juegos Escolares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Jorge Minaya, explicó a El Nuevo Diario el porque esa institución aún debe a sus empleados los trabajos realizados de la IX edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales, realizada en diciembre del año pasado en la provincia Monte Plata.

“William, los Juegos Escolares son pagados por el Ministerio de Educación, no por el Inefi”, reveló Minaya a este medio vía telefónica.

A casi siete meses de finalizada la gesta deportiva escolar, los empleados del Inefi aún no han recibido sus pagos por trabajar en el montaje y desarrollo de los juegos, según contó una fuente de entero crédito a El Nuevo Diario.

A lo que Minaya respondió: “El personal cobra mensual, estamos hablando de los honorarios, viáticos y compensaciones de los Juegos”, comenta Minaya.

“Tenemos una deuda por los Juegos Escolares de unos 42 millones de pesos, por lo que te indico que la deuda no solo es con los empleados del Inefi, se debe dinero de la premiación, inauguración y clausura. También adecuación de oficinas e instalación deportiva”, indica en un reporte detallado a El Nuevo Diario el director del Inefi, quien fue también Ministro de la Juventud.

“Todo lo que está en la carta enviada a ti se debe”, añade. Minaya envió la misma carta al Ministro de Educación Antonio Peña Mirabal, en fecha 12 de mayo del año en curso.

“La deuda no es nuestra, la deuda es del Ministerio de Educación”, afirma Minaya. Al tiempo que reveló “la edición pasada si se pagó, reitero que solo debemos esta”.

Minaya responde a la acusación de los empleados en una nota anterior publicada en este medio, donde los empleados aseguran que los Juegos Escolares siempre se pagaban, tarde, pero lo hacían, empero, que con la gestión de este director así no ha pasado.

¿Se pagarán estos 42 millones antes del 16 de agosto?

“Eso no te lo puedo decir, no tengo esa respuesta. El ministro (Peña Mirabal) debe darla y ser responsable”, argumentó Minaya.

Asegura que nunca hubo problemas con Andrés Navarro, exMinistro de Educación.

“Ojalá que se pueda resolver la deuda, ya que en la gestión de Andrés Navarro no hubo problemas con eso”, aseveró. “Navarro fue un ministro responsable”, insistió.

Aclaró que el Inefi siempre ha tenido ataques con los pagos de los Juegos Escolares: “Inefi no paga Juegos como la gente piensa, por lo que en mi mandato no se debe nada. Inefi siempre aguanta la cuaba, los ataques mediáticos, pero nosotros no vemos un peso de eso, nosotros recibimos y transferimos. Yo doy frente a lo que hago, me caracterizo por ser trasparente”, concluyó.

Santiago será la ciudad que ha de organizar la X edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales en el año 2021.

Los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales se celebraron con una delegación total de 3,096 personas, de las que 2,418 fueron atletas (1,080 femeninas, 1,188 masculinos y 150 adaptados), los cuales compitieron en 24 disciplinas, cinco de ellas como exhibición.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

