Jorge Mera: hay que despolitizar la justicia dominicana; Abinader independizará los estamentos judiciales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado político ante la Junta Central Electoral, del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, dijo que el sistema judicial de la República Dominicana debe ser despolitizado, “el balance que deja el Partido de la Liberación Dominicana en materia judicial es penoso”, manifestó que el procurador general de la república no puede ser designado por el presidente porque entonces respondería a los intereses del gobierno, lo que atenta contra la democracia del país.

Jorge Mera dijo que entre los grandes retos que tiene el candidato presidencial Luis Abinader es darle carácter de independencia a los diferentes estamentos judiciales del país para salvaguardar la democracia, “el balance que nos deja el PLD es que hay que sacar la justicia de la política, cosa que no es tarea fácil, pero esa tarea tiene que partir de varios hechos, primero: el procurador no debe ser militante de un partido político, Luis Abinader ha hecho la propuesta de que el procurador no tenga militancia en ningún partido político, que no sea reconocido, y pienso que sería una verdadera demostración clara y precisa del compromiso que tiene con una justicia independiente, aunque en su momento se tendrá que modificar la constitución para quitarle al Consejo Nacional de la Magistratura la presencia del procurador como miembro de ese consejo y hacer un trabajo importante en el diseño de lo que deberá ser una justicia sin la influencia política”, agregó el dirigente del PRM.

Al referirse a las presuntas irregularidades que se reportaron en el proceso eleccionario del pasado octubre dijo que se han visto en la necesidad de hacer diversas propuestas a implementar para los procesos municipales y presidenciales de febrero y mayo del año 2020.

“ hemos solicitado la implementación de la huella dactilar para asegurarnos que quien va a votar, sea efectivamente quien dice ser y evitar que una misma persona pueda ejercer el voto varias veces, y en segundo lugar hemos sugerido que exista un tope para el horario que se cierre la jornada de votación y que luego de cerrar el proceso en su totalidad en una provincia se inicie el proceso de transmisión y conteo de votos y así evitar que podamos tener gente votando y la junta contando, también hemos hecho una serie de sugerencia con relación al voto automatizado”, aseguró Jorge Mera.

Expresó que se le deben realizar una auditoría a los programas de los equipos utilizados en los comicios de octubre, dado que serán los empleados para las elecciones de febrero y mayo, aseguró además que no tienen inconvenientes con relación a la auditoria a un cinco por ciento de los equipos que se usaran para febrero.

“No tenemos problemas con eso, nosotros lo que queremos es colaborar, además de que eso tiene un efecto económico, porque la junta no tiene la cantidad de equipos para febrero, por lo que se decidió este sistema mixto al decidir el uso de las boletas tradicionales”, puntualizó.

El alto dirigente del PRM aseguró que trabajan en el proceso de preparación de sus delegados a fin de que puedan estar vigilantes y sean celosos con el proceso, pero sobre todo que estén atentos a que todo transcurra con normalidad y dentro de los parámetros establecidos.

“Las elecciones se ganan y se pierden en los colegios electorales y tenemos que estar en condiciones de defender nuestros votos, agregó el representante del mencionado partido.

Al referirse a una eventual reforma al sistema electoral dominicano manifestó “yo prefiero tener la Ley Electoral actual y la Ley de Partidos actual, aun con los defectos que tiene, pero tenemos las herramientas necesarias para encausar estos procesos, ahora considero que después del proceso de mayo hay que analizar fríamente para hacer las revisiones de lugar que sean necesarias, por ejemplo en el ámbito de las sanciones, pienso que es una categoría que debe ser revisada”

Orlando Jorge Mera dijo que Luis Abinader se ha posicionado como favorito en la ciudadanía mucho antes de que el partido de la liberación dominicana se dividiera, aseguró que el candidato del PRM viene en ascenso hace mucho tiempo, asegurando que que la situación que vive el PLD no es más que una repetición de la historia mencionando un panorama parecido que vivió el PRD cuando era presidente Hipólito Mejía.

“El PRM está preparado para gobernar la población dominicana, estamos dando pasos precisos y seguros, Luis está dando demostraciones de que está listo para asumir la presidencia, tanto así que personalidades que nunca han hecho vida política lo están haciendo ahora en el proyecto de Abinader” expresó.

Dijo además que lo que está pasando en el partido morado es funesto para la población dominicana dado que ese partido se ha confundido con el propio estado dominicano. “Las dependencias del estado son comandos de campañas del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que hemos planteado a la JCE estar vigilantes para evitar el uso de los recursos del estado en la campaña del candidato oficialista” dijo Jorge Mera.

Durante una entrevista realizada al señor Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario, Mera sostuvo que “al PLD que recoja sus maletas, porque se van del poder, la ciudadanía demanda un cambio, un cambio que lo representa Luis Abinader y así se demostrará en las elecciones de mayo del año 2020”.

Asegurando además que el PLD se ha corporativizado en el estado dominicano, por lo que la tarea que tendrá un gobierno del PRM será ardua para volver a rescatar y recuperar el sentido de la democracia y la separación de los poderes y que el Congreso Nacional pueda cumplir con su roll de llamar a los funcionarios a rendición de cuentas, esto será parte del esfuerzo de un gobierno perremeista a partir de mayo 2020.

Agregó también que para febrero están seguros que resultaran victoriosos en el nivel municipal, lo que impulsará el éxito de Abinader en el 2020.

“Las encuestas son una radiografía del momento, Luis está encabezando la mayoría de estos sondeos, o sea que, seguro será el presidente de la República Dominicana”, aseguró.

En torno al accionar de la Junta Central Electoral dijo que están confiados ya que esperan se agoten los procedimientos correctamente.

“nuestra confianza está depositada en la junta, sabemos que se darán los pasos que se requieren para ambos procesos, y sabemos que se deben al pueblo dominicano, por lo que creemos plenamente en este órgano electoral”, puntualizó.

Anuncios

Relacionado