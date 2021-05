Jorge Mera asegura enfrenta “mafias” de extracción ilegal de materiales de los ríos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS. -El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, aseguró este martes que está combatiendo mafias de militares, políticos y sectores económicos que, por años, se han dedicado a extraer agregados de la construcción del cauce de los ríos.

Precisó, que este gobierno está enfrentando con determinación el problema que por años ha afectado a los ríos del país.

“Estamos combatiendo, óiganlo bien, lo digo aquí con toda tranquilidad del mundo, combatiendo mafias, mafias de militares, políticos de ahora, políticos de antes, sectores económicos, eso es lo que nosotros estamos combatiendo y lo que estamos enfrentando, lo digo aquí con toda la crudeza y la realidad de lo que es”, enfatizó Jorge Mera hablando a ganaderos de la región del Cibao en un encuentro en San Francisco de Macorís.

Agregó en este punto, que no le tiembla el pulso, “porque aquí no hay favoritismo absolutamente con nadie. “Quien les habla, en este sector, no represento a ningún interés, a ninguno, lo que nos mueve es la protección de nuestro medioambiente y recursos naturales”, enfatizó el funcionario.

Dijo que este Gobierno ha heredado un déficit medioambiental extraordinario, al tiempo de destacar que la mayoría de las situaciones expuestas por los ganaderos en ese escenario, tienen años, y ahora es que se está buscando soluciones.

Asimismo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que en breve tiempo se iniciará el proceso para el saneamiento del río Jaya, en San Francisco de Macorís, que presenta altos niveles de contaminación

Dijo que se empezará a trabajar en la solución definitiva del problema de la basura en la ciudad, con la construcción de un relleno sanitario bajo techo.

Jorge Mera precisó que para iniciar esas labores solo se estaba a la espera del Reglamento de Aplicación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que fue promulgado este viernes 14 de mayo por el presidente Luis Abinader.

Aclaró que la descontaminación del río Jaya tomará un tiempo que puede superar los dos años porque se hará implementando todas las herramientas que permitan sanear completamente sus aguas.

“Con la Ley de Residuos y el reglamento aprobado por el presidente Luis Abinader se crean las condiciones para que en los próximos días se deje constituido el fideicomiso público-privado y desde allí trabajar en dos líneas fundamentales para San Francisco de Macorís. Primero la solución integral de su problema de residuos con su relleno sanitario y segundo, trabajar en distintos puntos vinculados a la descontaminación del río Jaya”, puntualizó el ministro.

En la reunión con la Asociación de Ganaderos de la provincia Duarte, Jorge Mera explicó los alcances de la Resolución 04-2021, que establece límites en los paisajes de montañas, sierras, cordilleras y conjuntos montañosos del territorio nacional para regular las actividades ganaderas en estas zonas.