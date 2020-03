Jorge Mera afirma diálogo está llegando a su fin; no hay espacio para alteración de actas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado político del Partido Revolucionario Moderono (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), Orlando Jorge Mera afirmó este lunes que está llegando a su fin el diálogo iniciado con el Partido de la Liberación Dominicano (PLD), a través del Consejo Económico y Social (CES), tendente a buscar una salida a la crisis post electoral dejada por las fallidas elecciones del pasado 16 de febrero.

Atribuyó la situación al hecho de que la mayoría de los puntos consensuados entre las partes, ya habían sido encaminados con anterioridad con la JCE, por lo que las reuniones que faltan serían mínimas.

“El esfuerzo que se ha querido hacer ya nosotros hemos logrado situaciones concretas con la JCE, y los que nos quedan son el tema del fiscal electoral, la reestructuración de las juntas municipales que son muy pocas, y los temas generados por la comisión de seguimiento, eso es lo único que queda”, aseguró Jorge Mera.

Al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record que produce para EN TELEVISION, Jorge Mera dijo que el resultado de dicho diálogo será de mucha importancia para el fortalecimiento y credibilidad que necesita el tribunal comicial.

No hay espacio para alteración de actas

Por otra parte, aseguró que el voto del PRM está blindado fruto del gran trabajo que ha venido realizando esa organización política con un gran equipo de hombres y mujeres capacitados que han entregado el corazón en procura de garantizar el triunfo de los candidatos de esa organización política.

Descartó que puedan ser utilizados los llamados palitos utilizados en el pasado para alterar las actas y favorecer a candidatos que estaban debajo en el conteo, para luego darlos como ganadores.

“Primero no hay espacio, y segundo eso tiene que ver ya con el cómputo y escrutinio en las juntas electorales, además en los colegios electorales no habrá nadie con computadoras, todo será manual, el conteo manual. Entonces los delegados tienen que estar muy atentos para ese escrutinio, ese es el primer gran paso, delegados que no estén bien preparados, lamentablemente las cosas no tendrán el control de calidad necesaria ‘manifestó Jorge Mera.

Por otra parte, reveló que por prudencia el PRM no ha dado a conocer los resultados de las últimas encuestas, pero garantizó que esa organización política al día de hoy ganará 17 de los 21 municipales más importantes del país.

“El pasado 16 de febrero en las fallidas elecciones íbamos a ganar 15 de los 21 municipios más importantes, ahora ganaremos 17 de esos 21” concluyó Meram segurando su victoria en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Oeste, Boca Chica, Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte, San Cristóbal, Bani, Azua, La Vega y Puerto Plata.

