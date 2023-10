Jorge Frías vuelve a ser candidato a diputado del PRM por circ. 2 de SD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdiputado y exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, volvió a ser el candidato oficial de ese partido por la circunscripción número 2 de Santo Domingo.

Así lo reveló el miércoles la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del PRM mediante la resolución número 057.

En su cuenta de Twitter el candidato agradeció ser favorecido por los dirigentes del partido que votaron por él.

“Recibo con humildad nuestra candidatura por mi @PRM_Oficial. Gracias a mi circunscripción No.2, gracias a la base que me has hecho parte de ella, le dedico esta candidatura a mi Líder eterno José Francisco Peña Gómez, no lo defraudare, Vamos a Ganar,

@luisabinader 4 años más”, escribió.

La encuesta fue realizada por la firma encuestadora IPSOS y abarcó 10 provincias.