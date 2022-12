Jorge Dargam: La Peña por un Mejor País está llamada a jugar un equilibrio en toma de decisiones de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El fundador de La Peña por un Mejor País (RD Vamos), Jorge Dargam, manifestó que la entidad que dirige está llamada a jugar un punto de equilibrio en lo que es la toma de daciones de República Dominicana, y no descartan que en un futuro juegue roles relevante en momentos en que la patria así lo requiera.

“Lo importante es mantener una objetividad en ese debate de ideas que estamos llevando a cabo, sin embargo, viendo mucho más allá de los límites de nuestro territorio y lo que está aconteciendo en el mundo, en situaciones políticas super delicadas a nivel de Europa, a nivel de América y en cada uno de los continentes, entendemos que la peña está llamada a jugar hasta cierto punto un equilibrio en lo que es la sociedad dominicana”, expresó.

Dargam emitió sus comentarios al ser entrevistado por en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, espacio en el que manifestó que la confianza que van ganando a lo interno de la peña con los miembros, entre los que se encuentran políticos de diferentes partidos, empresarios, comunicadores, y de otras profesiones, conllevará algún tipo de formalización.

(Ver programa).

“Hemos querido mantener un liderazgo horizontal en el cual todo el mundo se sienta parte, y sobre todas las cosas no manejar recursos, los que utilizamos provienen informalmente de de varios de los miembros que decidimos que en alguna causa sea social, de compartir o en algún tema de los de las universidades, se aporten así”, destacó.

También, señaló que en el país no se sentirían ya identificadas con siglas y colores, y en tal sentido sostuvo que el sistema de partidos dominicano, aunque es fundamental para la democracia, ha carecido de una capacidad de reinventarse y poder atraer que las nuevas generaciones puedan participar de lo mismo.

Aunque no mencionó que la peña aspira a convertirse en una organización partidaria, consideró que esta entidad y demás similares deben construir “este tipo de espacio donde podamos analizar objetivamente el rumbo que lleva nuestra nación y con ello poder servir como orientador para que las cosas se encarrilen y funcionen a nivel nacional”.

“Si ves eso y ves lo que está sucediendo a nivel mundial, ayer conversaba con un amigo de Perú que me decía “Dargan hemos perdido la esperanza en todo, ya no tenemos partido, ya no puede ser un empresario, el último que pusimos era de otro sector, ya no creemos en nada’, y es ahí donde tenemos que mirarnos en el espejo”, expuso.

Propuestas

Dargam, también director de Negocios Gubernamentales en Seguros Reservas, destacó que los consensos que resultan de los debates de la peña continuarán realizando propuestas que aporten soluciones a la nación, y en ese sentido mencionó que en la actualidad trabajan con el proyecto de ley para el autismo y entienden que en los próximos días podrán lograr que sea una realidad.

Asimismo, manifestó que han venido patrocinando el relanzamiento de un material educativo sobre el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, preparado por uno de los, a fin de que “la historia de nuestro país sea reconocida y que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

Relacionado