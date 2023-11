Jorge Alfaro busca volver a ganar con los Tigres en Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El refuerzo colombiano, Jorge Alfaro, está en el roster y listo para debutar esta temporada luego de la utópica corrida de la campaña 2022-23 en la que los Tigres del Licey lograron su corona 23.



“De recuerdo me quedó el apodo, el cariño de los fanáticos y el apoyo incluso que se extendió a los Estados Unidos. Ver gente disfrazada de Aquaman, con una peluca, pelo largo y todo. Son cosas que siempre quedarán en el recuerdo y estarán en mi corazón. Quedamos campeones y sin dudas es una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera”, expresó el colombiano.



Alfaro tuvo un destacado rendimiento en ligas menores al postear un promedio de bateo de .291 y un porcentaje de embasarse de .342 con siete jonrones en una muestra de 64 partidos, que le valió para ganarse la oportunidad de subir brevemente a MLB tanto con los Medias Rojas de Boston, los Miami Marlins y los Rockies de Colorado.



El refuerzo azul confiesa que gran parte del crédito de su rendimiento se lo lleva la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.



“Esta liga se conoce por la velocidad de los pitchers, hay que hacer ajustes picheo a picheo. Un abridor pocas veces llega al quinto episodio y luego vienen lanzadores diferentes entrada a entrada con diferentes estilos, velocidades y pitcheos. La liga me ayudó a mejorar, a ser más selectivo y a buscar mi lanzamiento. Tras jugar aquí ya no represento solo a Colombia sino también a la pelota dominicana pues esta liga me ayudó mucho en cuanto a los ajustes. Estoy agradecido con todo el que me ha ayudado a ser mejor pelotero”, señaló.



El MVP de la Serie Final que lideró la liga en promedio de bateo (.370), porcentaje de embasarse (.434) y porcentaje de slugging (.580) entre bateadores con un mínimo de 100 apariciones en todas las etapas la temporada pasada, dice no sentir presión ante las expectativas de que repita una actuación como la anterior.



“No creo que tenga presión. Daré el cien por ciento en cada juego, y estaré ‘joseando’, mi forma de juego no cambiará. Puedo dar una línea, darle fuerte a la pelota y ser out pero ya esas son cosas que uno no controla, me enfoco en controlar lo que depende de mí. Las ganas y la entrega va a ser la misma, que Dios nos de salud y daremos todo para meter mano”, concluyó.

