Jordan Montgomery con perspectiva única de históricos años de Pujols y Judge

EL NUEVO DIARIO, SAN LUIS — El derecho Jordan Montgomery ha tenido una de las temporadas más inolvidables en el béisbol, pasando por un impactante cambio de los Yankees a los Cardenales y ganando seis de nueve decisiones con San Luis para perfilarse a una apertura en la postemporada.

Sin embargo, esa no será la historia que Montgomery le contará a sus amigos, familiares o hasta a sus propios hijos en el futuro cuando reflexione sobre su única temporada del 2022.

Montgomery es uno de dos jugadores en las Mayores que ha tenido una vista de primera fila a dos de las hazañas de jonrones más emocionantes en los últimos años — el cañonero Aaron Judge pegando 61 cuadrangulares para igualar el récord de la Liga Americana que Roger Maris fijó; y la superestrella dominicana Albert Pujols encendiéndose en la segunda mitad para llegar y superar los 700 vuelacercas en el último año de su ilustre carrera que lo llevará al Salón de la Fama.

Los lanzadores normalmente desprecian los bambinazos, pero las asombrosas actuaciones de Judge y Pujols le han dado a Montgomery la oportunidad de valorar lo que ha visto esta campaña.

“Definitivamente conseguiré un jersey de Pujols y le pediré que la firme antes de que termine la temporada y estoy seguro de que Judge eventualmente me firmará una”, declaró Montgomery después de apuntarse la victoria el sábado contra los Piratas en el Busch Stadium. “Siempre quise que Judge me firmara uno porque he estado coleccionando jerseys firmados de mis compañeros favoritos y futuros Salón de la Fama.

“Son pocos los que pueden ser parte de eso, y he podido estar en ambas. Es increíble”.

El mundo de Montgomery como serpentinero se estremeció el 2 de agosto cuando de manera sorpresiva los Yankees lo enviaron a los Cardenales a cambio del jardinero central Harrison Bader. Sin embargo, en ese momento Montgomery no sabía que iba estar en medio de otra marcha histórica de jonrones en San Luis.

Pujols, de 42 años, y en la última de 22 temporadas en las Grandes Ligas, tenía apenas siete cuadrangulares en los primeros cuatro meses de la campaña, pero luego sacudió ocho en agosto. Uno de los más importantes llegó el 22 de agosto en una victoria por 1-0 sobre los Cachorros — la misma jornada en que Montgomery lanzó su primera blanqueada tras conceder apenas un imparable.

“Albert nos ha dado una chispa”, indicó Montgomery sobre el repunte del quisqueyano. “La ofensiva ha dado buenos swings, pero cuando Albert da uno bueno, llena de energía al resto de los muchachos”.

Eso ha sido evidente con la foja de 17-1 de los Cardenales este año en partidos cuando Pujols se vuela la cerca y la marca de 4-0 cuando pega dos bambinazos en un encuentro. El sábado — ocho días después de que se integró a Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth al llegar a 700 jonrones — Pujols empujó dos carreras con un sencillo para acercarse a dos remolcadas de Ruth en el segundo lugar en la lista de todos los tiempos de la L.N./L.A.

“Es increíble al que supera con cada récord que rompe”, agregó un maravillado Montgomery. “Ha sido Ted Williams, Hank Aaron, Babe Ruth o Ty Cobb. Son logros que jamás veremos otra vez”.

Montgomery dijo que no cabe duda de que tendrá una gran cantidad de historias del 2022 para contarles a sus amigos y familiares sobre su única perspectiva de ser parte de dos históricas marchas de jonrones con Judge y Pujols.

