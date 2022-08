Jordan Clarkson no está preocupado por los rumores de traspaso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- En mitad de la constante vorágine de rumores que señalan a una inevitable reconstrucción en Salt Lake City, la cual gira alrededor del aparentemente inminente traspaso de Donovan Mitchell, Jordan Clarkson se ha mostrado especialmente tranquilo.

El nombre de Clarkson ha sido citado en las negociaciones que mantendrían actualmente Utah Jazz, New York Knicks y Los Angeles Lakers, con Russell Westbrook y el propio Mitchell como ejes centrales de la operación. No obstante, el guard ha reconocido no estar preocupado por ninguno de los rumores que atañen tanto al equipo como a él.

«Estoy muy relajado», admitió Clarkson durante la reciente celebración de un campus de baloncesto en Farmington Gymnasium, de acuerdo con el Deseret News. «Mi estado de ánimo es: siempre estoy bien. Mi vibra siempre es buena. No cambia. Este es mi noveno año en la liga. Sé cómo funciona el negocio del baloncesto.»

Así, Clarkson ha decidido tomarse con filosofía este escenario al estar sujeto a decisiones y situaciones que están fuera de su control. En todo caso, el jugador ha reconocido que le gustaría seguir defendiendo la camiseta de los Jazz. «¿Soy feliz en Utah? Sí. ¿Me gustan mis compañeros? Sí. Conocí al nuevo entrenador y me encanta», prosiguió Clarkson. «Todo esto es parte de cómo son las cosas. Pero mi planteamiento nunca cambia. Me despertaré cada mañana y seré quien soy, haciendo lo que siempre hago. Todo está bien.»

Clarkson ha disputado un total de 189 partidos con la franquicia de Utah desde que recaló en ella en diciembre de 2019. Sus promedios con el equipo ascienden hasta los 16,8 puntos, 3,5 rebotes y 2,3 asistencias. En 2021 fue galardonado con el premio al Sexto Hombre del Año.

