Jonathan Villar tras ser sacado del juego: Si no me respetan, ¿Por qué tengo que respetar?

Por David Alcántara.

El NUEVO DIARIO, DEPORTES. – El jugador de las Águilas Cibaeñas, Jonathan Villar, tronó luego del partido de ayer diciendo que, si no lo respetan, ¿Por qué tiene que respetar?.

Los pronunciamientos de Villar se produjeron luego de que el manager Tony Peña lo sacara del partido frente a los Leones del Escogido, en el Estadio Cibao, tras no capturar un fly de foul que picó cerca de él.

“Cuando no hay respeto no se respeta, si no me respetan ¿Por qué yo tengo que respetar?”, dijo Villar en un live a través de la red social Instagram al periodista Yancen Pujols.

Villar explicó que no pudo lograr atrapar el fly porque estaba jugando muy cargado hacia el campo corto e intentó correr hacia la bola, pero se detuvo porque nunca pensó que iba a caer dentro del terreno de juego.

“Ello mismo me mandaron a jugar para el campo corto, no fue culpa mía que yo me haya metido a jugar para el shortstop, o sea, yo corrí detrás de la bola, pero yo visualizo la bola de lado, no de frente, yo vi la bola del otro lado”, detalló.

El jugador dijo que lo que están supuesto a ver no lo ven, indicando que en algunas jugadas que no se ejecutaron no se trató como lo hicieron con él, ya que siente que fue una falta de respeto sacarlo del partido sin hablar con él.

Villar luego de ser sacado de juego posteó en su cuenta de Instagram que gracias a Dios había llegado a su casa con bien, causando controversias en las redes sociales, finalmente, expresó que volvería al equipo si lo llaman y le piden perdón.

Las Águilas se encuentra en una situación crítica tras su derrota frente a los Leones en el día de ayer, siendo la número 11 en el Estadio Cibao, ahora el equipo amarillo tiene récords de 6 victorias y 15 derrotas, en 21 partidos celebrados.