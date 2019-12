Jonathan Cabera dice el gran perdedor será el candidato que no participe en el Debate

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Económico y Social de Santo Domingo (Codecs), Jonathan Cabrera, afirmó este lunes que el que candidato que no participe en el debate que está organizando en el Gran Santo Domingo, con miras a las próximas elecciones, será el gran perdedor.

“El que pierde es el que no va. Porque va a perder una gran oportunidad. Estamos hablando de una red de canales televisivos y emisoras radiales a nivel nacional, además de la plataforma streaming, y en el caso de medio escrito contamos con el periódico El Nuevo Diario”, detalló Cabrera.

Cabrera adelantó que el debate iniciará para el nivel municipal los días 28 y 29 de enero, y 3 y 4 de febrero del próximo año.

Entre los candidatos en el nivel municipal del Distrito que ya han confirmado su participación en el Debate, mencionó a Hugo Beras, Domingo Contreras y Bartolomé Pujals. Con relación a Carolina Mejía, expresó que en los próximos días se reunirán con ella para invitarla de manera formal.

Explicó que para salvaguardar a los debatientes han creado un mecanismo muy riguroso, donde los ataques personales no estarán permitidos, “y sobre todo si usted no tiene pruebas, porque usted no puede en un espacio como este hacer acusaciones alegres”.

“Las grandes transformaciones sociales solo son posibles a través de las ideas y su liderazgo está en la obligación de plantearle a la ciudadanía, a sus electores cuáles son los programas que tienen.

Dijo que lo que están tratando desde el Codecs es crear una gran comunidad en el Gran Santo Domingo para que los proyectos de políticas públicas que se vayan a implementar sean en beneficio de esta demarcación.

“Las sostenibilidad del Distrito Nacional solo será posible con el desarrollo de la provincia Santo Domingo”, expresó Cabrera.

En tal sentido dijo que lo que se observa hoy en día en el Distrito Nacional es porque hay una invisibilidad de la provincia Santo Domingo para recibir inversiones, turistas y para el desarrollo de proyectos de construcción, “pero también que pueda ser la alternativa para empresas que ya no tienen razón de ser por la caracterización que tiene de metrópolis”.

Resaltó que la provincia Santo Domingo tiene características particulares que muy bien pudieran servir de soporte para que las empresas del Distrito muevan sus operaciones hacia ella, entre las que citó la avenida Circunvalación, la cual comunica la Carretera Sánchez, Autopista Duarte, Autovía de Samaná y Las Américas.

“Precisamente por eso es Santo Domingo Debate. Esas son las ideas, el discurso político, las propuestas políticas deben de cambiar. Hoy en día con la gran cantidad de personas que tiene el gran Santo Domingo tú tienes que hablarle de tránsito y movilidad”, expreso Cabrera al ser entrevistado por Geomar García en el programa Hoy Mismo.

Agregó que luego implementarán una modalidad muy utilizada en Estados Unidos con el caso de los diputados.

“Son alrededor de 150 aspiraciones en el Gran Santo Domingo, entonces qué es lo que vamos hacer, lo vamos a llevar a su circunscripción y ahí se sentarán los conversatorios debates con los diputados”, explicó.

Manifestó que con el caso de los senadurías, estas serán televisadas, tanto en el Distrito con en la provincia Santo Domingo.

Agregó que el Codecs cuenta con el apoyo de la Sociedad de Diarios, entidad que se encargará de la realización del cuestionario a utilizar en el debate.

Directiva del Codecs

Además de Cabrera, el Codecs lo integran Samuel Sena, vicepresidente ejecutivo; Manuel Fernelis Ogando, tesorero; Raúl Peralta Rizik, secretario; Persio Maldonado Bonnelly, Lisandro A. Macarrulla, David Castro , vocales.

